Ректор УАД Богдан Дурняк рассказал, что МОН не объяснило своего решения. Но приказало за семь дней осуществить реорганизацию.
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Академия книгопечатания не хочет объединяться с Львовской политехникой
Ректор УАД говорит: вуз никогда не был против оптимизации высших учебных заведений, если такая необходимость была. При этом вспомнил, что в МОН заявляли, что будут проводить консультации с высшими учебными заведениями. Он добавил, что об объединении информации нет и ректор Львовской политехники Юрий Бобало.
Так, коллектив УАД не соглашается на реорганизацию и не понимают, как дальше будет работать академия: будет ли это институт, или это будет автономия в составе университета, куда пойдут деньги УАД и тому подобное.
Ректор говорит, что академия имеет все мощности для качественного обучения, в частности собственные лаборатории и типографию. Дурняк рассказывает, что учебное заведение не имеет проблем со студентами, но не отмечает, сколько людей учатся в УАД. И добавляет, что в прошлом году вуз набрал вдвое больше студентов, чем в 2022 году.
Однако, как ранее сообщал антикоррупционный центр NGL.media, академия книгопечатания в течение 2020 – 2022 года оказалась в лидерах среди вузов, в которых резко увеличилось количество студентов-мужчин на платной форме обучения – на +754%.
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- После этого стартует активная фаза вступительной кампании 2024 года.
- Однако решение не касается трех проектов – объединений ЗВО во Львове, Кривом Роге и Днепре.