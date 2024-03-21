Ректор УАД Богдан Дурняк розповів, що МОН не пояснило свого рішення. Але наказало за сім днів здійснити реорганізацію.

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Академія друкарства не хоче об'єднуватися з Львівською політехнікою

Ректор УАД каже: виш ніколи не був проти оптимізації вищих навчальних закладів, якщо така потреба була. При цьому згадав, що у МОН заявляли, що проводитимуть консультації із вищими навчальними закладами. Він додав, що про об'єднання інформації не має і ректор Львівської політехніки Юрій Бобало.

Так, колектив УАД не погоджується на реорганізацію і не розуміють, як далі працюватиме академія: чи це буде інститут, чи це буде автономія у складі університету, куди підуть гроші УАД тощо.

Ректор каже, що академія має всі потужності для якісного навчання, зокрема власні лабораторії та друкарню. Дурняк розповідає, що навчальний заклад не має проблем зі студентами, але не зазначає, скільки людей навчаються в УАД. І додає, що торік виш набрав вдвічі більше студентів, ніж 2022 року.

Однак, як раніше повідомляв антикорупційний центр NGL.media, академія друкарства протягом 2020 – 2022 роки опинилася у лідерах серед вишів, у яких різко збільшилася кількість студентів-чоловіків на платній формі навчання – на +754%.

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