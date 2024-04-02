Академию книгопечатания присоединят к Львовской политехнике

2 апреля правительство приняло важные решения по модернизации сети вузов и научных учреждений. В частности, согласовало присоединение Украинской академии книгопечатания (УАД) к Национальному университету "Львовская политехника".

Об этом сообщили в Минобразования Украины. А также рассказали об особенностях этой модернизации.

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В МОН рассказали об объединении УАД и Львовской политехники

Так, на базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД. В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.

Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место),

– сообщили в МОН.

В ведомстве считают, что обучение в модернизированном ЗВО расширит возможности доступа соискателей к качественной материально-технической базе, профильных и квалифицированных преподавателей, а также предоставит больший спектр дисциплин к изучению, особенно по свободному выбору.

Объединение УАД и Львовской политехники: предыстория

Не так давно стало известно, что Украинскую академию книгопечатания намерены присоединить к Львовской политехнике в марте 2024 года.

В УАД это решение МОН назвали ликвидацией единственного в Украине отраслевого полиграфического ЗВО.

Ректор УАД Богдан Дурняк рассказал, что МОН не объяснило своего решения. Но приказало за семь дней осуществить реорганизацию.

Как ранее сообщал антикоррупционный центр NGL.media, академия книгопечатания в течение 2020 – 2022 года оказалась в лидерах среди вузов, в которых резко увеличилось количество студентов-мужчин на платной форме обучения – на +754%.