В Украине реорганизуют еще одно заведение высшего образования

Правительство Украины согласовало решение о реорганизации Института проблем искусственного интеллекта Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины. ЗВО присоединят к Государственному университету информационно-коммуникационных технологий.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отмечают, что реорганизация является частью общей политики реорганизации государственных научных учреждений МОН Украины.

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В ведомстве также отметили, что реорганизация направлена на улучшение качества управления, увеличение возможностей исследовательских коллективов, работающих в НИИ системы МОН.

Объединение позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и усилить потенциал прикладной науки в условиях войны и глобальной технологической конкуренции,

– отметили в МОН.

Согласно решению правительства и дальнейших распорядительных документов, Институт должен сохранить имеющееся финансирование, то есть средства, имущество и исследовательские коллективы, в частности с той частью ресурсов, которую он получал от НАН Украины.

В МОН убеждают, что это решение будет способствовать более эффективному функционированию научных учреждений, развитию инновационных исследований и созданию новых возможностей для украинских ученых.

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