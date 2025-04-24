В Украине реорганизуют еще одно заведение высшего образования
- Правительство Украины решило реорганизовать Институт проблем искусственного интеллекта.
- Его присоединят его к Государственному университету информационно-коммуникационных технологий.
Правительство Украины согласовало решение о реорганизации Института проблем искусственного интеллекта Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины. ЗВО присоединят к Государственному университету информационно-коммуникационных технологий.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отмечают, что реорганизация является частью общей политики реорганизации государственных научных учреждений МОН Украины.
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В ведомстве также отметили, что реорганизация направлена на улучшение качества управления, увеличение возможностей исследовательских коллективов, работающих в НИИ системы МОН.
Объединение позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и усилить потенциал прикладной науки в условиях войны и глобальной технологической конкуренции,
– отметили в МОН.
Согласно решению правительства и дальнейших распорядительных документов, Институт должен сохранить имеющееся финансирование, то есть средства, имущество и исследовательские коллективы, в частности с той частью ресурсов, которую он получал от НАН Украины.
В МОН убеждают, что это решение будет способствовать более эффективному функционированию научных учреждений, развитию инновационных исследований и созданию новых возможностей для украинских ученых.
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В Украине продолжается модернизация сети вузов
- В Украине продолжается оптимизация сети высших учебных заведений. За год ее сократили на десять университетов.
- В МОН говорят: поставили цель – 100 государственных университетов к вступлению в Европейский Союз.
- Всего в Украине работают около 150 университетов, из которых 120 находятся в системе Минобразования.
- В прошлом году эта цифра достигала около 160 университетов.