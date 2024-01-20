Ректор и студенты Таврического университета заявляют о присоединении вуза к Могилянке

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского Валерий Бортняк и студенты заявляют, что их вузы хотят присоединить к Киево-Могилянской академии. Глава ЗВО говорит, что об этом стало известно из соцсетей.

Об этом он заявил в эфире "Эспрессо". И добавил, что взаимосвязи между Минобразования и Таврическим университетом нет.

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Коллектив Таврического университета не хочет объединения с Могилянкой

Бортняк заявляет, что Минобразования не хочет слышать мнения коллектива, ректората, студентов университета. И добавил, что вуз направил в МОН Украины, а также министру образования Оксену Лисовому запрос о предоставлении информации, отправке соответствующих заявлений и обсуждении вопроса с коллективами. Ректор говорит, что ответа пока не получили.

Заметим, что в январе 2016 года Таврический национальный университет имени Вернадского возобновил работу в Киеве после оккупации Россией Крыма, ведь функционировал в Симферополе.

Что говорят студенты

Студентка первого курса политологии Таврического национального университета Юлия Грушецкая рассказала 24 Каналу, что присоединение их вуза к Киево-Могилянской академии для студентов ТНУ – тождественно уничтожению их ЗВО. Она добавляет, что студенты против присоединения и отмечает, что история вуза достигает 105 лет и доказывает неразрывность связей Крыма с Украиной.

Она отмечает: единственные комментарии, которые студенты смогли получить о причинах ликвидации ТНУ, – неформальное общение с заместителем министра образования по вопросам высшего образования Михаилом Винницким. По ее словам, чиновник заявил, что Таврический университет больше нельзя считать крымским, поскольку он не имеет собственности во временно оккупированном Крыму, студентов и преподавателей из АР Крым, учебных программ, связанных с крымской тематикой. Также заместитель министра образования и науки Украины написал, что не считает среду ТНУ качественной.

Скриншот переписки Михаила Винницкого и Юлии Грушецкой / скриншот, предоставленной Грушецкой

Грушецкая также сообщила, что органы студенческого самоуправления вуза обнародовали официальное обращение к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Есть ли официальная реакция МОН

Однако, присоединят ли Таврический университет к Киево-Могилянской академии, неизвестно. Минобразования пока официальной информации на этот счет не обнародовало.

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