Минобразования приостанавливает модернизацию сети вузов

Минобразования Украины приостанавливает процесс модернизации сети университетов в нашем государстве. Ее не будут проводить в течение вступительной кампании.

В МОН напомнили, что 14 марта стартовала регистрация на национальный мультитест. Продлится она до 11 апреля включительно.

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Минобразования приостанавливает модернизацию сети ЗВО

Основная сессия НМТ в 2024 году состоится в течение 14 мая – 25 июня. После этого стартует активная фаза вступительной кампании 2024. В МОН говорят, что понимают то, что и поступающие, и учебные заведения уже активно готовятся к поступлению.

Поэтому в связи с этим МОН приняло решение в этот период не предлагать на рассмотрение КМУ изменения в сети ЗВО, кроме тех, что уже находятся на согласовании в ЦОИВ,

– отметили в министерстве.

Речь идет о трех проектах распоряжения, касающихся объединений ЗВО во Львове, Кривом Роге и Днепре.

В течение следующих месяцев продолжим консультации со стейкхолдерами, чтобы в итоге разработать эффективные стратегии развития как отдельных объединенных университетов, так и сети ЗВО в целом,

– добавили в ведомстве.

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Что известно о процессе объединения ЗВО в Украине