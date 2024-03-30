Лисовой рассказал об объединении Таврического университета с Могилянкой

Минобразования Украины отложило решение об объединении Таврического университета с Киево-Могилянкой не из-за гиперактивного протеста, а из-за комплексных консультаций с различными сообществами. В частности, крымскими.

Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой. И добавил, что в случае объединения вузов студенты, которые поступили в Таврический университет, закончили бы Могилянку.

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Что говорит Лисовой о присоединении Таврического вуза к Могилянке

Лисовой заявил: если студент действительно пришел учиться, то он получит только преимущества.

Если пришел получить диплом и не ходить на пары, то так, в Могилянке тебя отчислят. И это может быть причиной студенческого протеста. Если же ты пришел учиться, Могилянка тебе точно обеспечит эти условия,

– заявил министр.

Кроме того, по словам чиновника, МОН учитывало крымское происхождение университета.

Учитывая политический контекст и то, какими манипуляциями могло обрасти это решение, мы дали возможность год поработать и сформировать стратегию, которая бы действительно проявила их как крымский университет,

– уточнил глава МОН.

Он также отметил: нет набора необходимых опций, которые позволили бы говорить, что это точно крымский университет, который готовит специалистов для Крыма, деоккупации, где полноценно работают крымские студии, развивается крымскотатарская тематика.

Через год мы вернемся к вопросу и увидим – Таврический действительно крымский университет или просто один из киевских маленьких слабых университетов, который замыкает рейтинги,

– заявил Лисовой.

Он также сообщил, что на сегодня не продолжается война между Минобразования и университетами. Происходят консультации, и в большинстве они проходят достаточно хорошо и качественно – никто о них даже не слышит, говорит чиновник.