В МОН заявили, что в Украине слишком много университетов
В подчинении Министерства образования и науки Украины сейчас есть 116 вузов. В ведомстве при этом считают, что такое количество не соответствует демографической ситуации в стране.
Однако укрупнение сети должно происходить эволюционно. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время конференции "Образование новой Украины 2.0".
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Что говорят в МОН об объединении вузов?
Чиновник говорит, что это должно быть осознанное объединение сообществ, а не из-за административного давления. Он считает, что действующее количество ЗВО является слишком большим.
Также он заявил, что сейчас вузы имеют возможности, которых никогда не было. Говорится о программах обмена, возможности новейших разработок, развитие аграрных, ИТ, оборонных направлений. Он считает их конкурентными преимуществами украинских вузов, которые нужно использовать.
Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы,
– резюмировал заместитель Лисового.
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Как идет процесс объединения вузов в Украине?
- МОН мотивирует объединение ЗВО и акцентирует на том, что они после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.