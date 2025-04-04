Сколько вузов МОН "сократило" за год в Украине

В Украине продолжается оптимизация сети высших учебных заведений. За год ее сократили на десять университетов.

Об этом Укринформу рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал. Также назвал цель ведомства в этом процессе.

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Чиновник отметил: поставили цель – 100 государственных университетов к вступлению в Европейский Союз.

Речь идет о пяти годах. За 12 месяцев произошло сокращение сети на 10 заведений. Мы это делаем путем присоединения меньших университетов к большим и тех, которые экономически не могут существовать как отдельные институты,

– уточнил он.

И добавил, что МОН пытается это делать менее-более безболезненно. В некоторых случаях это удается сделать. В других – нет.

Права студентов и преподавателей всегда защищены,

– акцентировал Винницкий.

И уточнил, что сейчас в Украине работают около 150 университетов, из которых 120 находятся в системе Минобразования. В прошлом году эта цифра достигала около 160 университетов.

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Речь идет не об экономии средств, а прежде всего – об укрупнении для большей ресурсной базы и для лучших конкурентных позиций университета в Европейском сообществе,

– резюмировал чиновник.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой назвал главный критерий оптимизации сети вузов.