У слова "лице" множество значений: поспорим, что большинство из них вам не известны
Как вы называете эту часть тела – "обличчя" или "лице". А знаете, что лицо имеет несколько значений и свои постоянные выражения.
Вероятно слышали слова "обличчя" и "лице", считаете их тождественными или разными? А что-то считали русизмом? Значение этих слов выясняет 24 Канал, чтобы вы не путались.
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Что такое"обличчя", и что такое "лице"
Для обозначения передней части головы человека в украинском языке используют слова "обличчя" и "лице" – они равнозначны. Кровь может прилить и к "обличчю" и "лиці". Как и пот может стекать по "обличчю" и по "лиці".
"Дарка поклала квача коло відра, втерла обличчя рукавом" (Леся Украинка).
"Лице" – это не русизм, но в русских фразеологизмах со словом "лицо", при переводе слово будет иметь разные значения и варианты:
- вниз лицом – "долілиць";
- лицом к лицу – "віч-на-віч";
- юридическое лицо – "юридична особа".
Однако, "лице" это более широкое понятие и в украинском языке, которым обозначают несколько вещей. Поэтому, лицо – это:
"Лице"– тоже самое, что "обличчя";
"Жита буйні, хвилясті... Ось із них визирнуло рожеве лице й сині очі" (Андрей Головко).
"Лице" – как "особа", человек;
"З воріт виходять люди... о, скільки, скільки тут знайомих милих лиць!.." (Владимир Сосюра).
"Лице" – в значении характер, честь, слава, имя человека или компании честь слава имя человека или компании, то есть презентабельность, имидж, репутация.
- "Не втратити лице";
- "Зберегти лице";
- "Лицем не впасти у багнюку";
- "Гарна не обличчям, а лицем".
Лицо – как передняя часть какого-то предмета или явления. Лицо и изнанка одежды или ткани.
"Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? – питала Онися, придивляючись до матерії" (Иван Нечуй-Левицкий).
"Сумно восени дивитися в помарніле лице природи".
А еще "лицями" называют щеки – запавшие "лиця", или "лиця распашілися".
Есть устойчивые выражения в украинском языке где используется только слово лицо.
- "З лиця спасти" – внезапно похудеть, исхудать.
- "Ні лиця, ні зросту".
- "На тобі лиця нема".
- "Грошам лиця нема" – неважно какой стороной держать купюру, она не потеряет ценность.
- "Мінитися в лиці"– краснеть или бледнеть.
- "Перед лицем товариства / громади".
- "Перед лицем закону".
- "Перед лицем випробувань".
- И выражение "стерти / змести з лиця землі" употребляется только со словом "лице".
О вещи или одежде, которая подходит, говорим только "до лиця".
"До лиця тобі та сукенка" / Freepik
"Улька наділа на Гриця бриля і зазначила, що він хлопцеві до лиця "(Спиридон Добровольський).
"Не вдавайте з себе поета! Се вам дуже не до лиця" (Иван Франко).
Употребляйте слова "обличчя" и "лице" правильно!