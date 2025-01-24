У слова "лице" множество значений: поспорим, что большинство из них вам не известны

Как вы называете эту часть тела – "обличчя" или "лице". А знаете, что лицо имеет несколько значений и свои постоянные выражения.

Вероятно слышали слова "обличчя" и "лице", считаете их тождественными или разными? А что-то считали русизмом? Значение этих слов выясняет 24 Канал, чтобы вы не путались.

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Что такое"обличчя", и что такое "лице"

Для обозначения передней части головы человека в украинском языке используют слова "обличчя" и "лице" – они равнозначны. Кровь может прилить и к "обличчю" и "лиці". Как и пот может стекать по "обличчю" и по "лиці".

"Дарка поклала квача коло відра, втерла обличчя рукавом" (Леся Украинка).

"Лице" – это не русизм, но в русских фразеологизмах со словом "лицо", при переводе слово будет иметь разные значения и варианты:

вниз лицом – "долілиць";

лицом к лицу – "віч-на-віч";

юридическое лицо – "юридична особа".

Однако, "лице" это более широкое понятие и в украинском языке, которым обозначают несколько вещей. Поэтому, лицо – это:

"Лице"– тоже самое, что "обличчя";

"Жита буйні, хвилясті... Ось із них визирнуло рожеве лице й сині очі" (Андрей Головко).

"Лице" – как "особа", человек;

"З воріт виходять люди... о, скільки, скільки тут знайомих милих лиць!.." (Владимир Сосюра).

"Лице" – в значении характер, честь, слава, имя человека или компании честь слава имя человека или компании, то есть презентабельность, имидж, репутация.

"Не втратити лице";

"Зберегти лице";

"Лицем не впасти у багнюку";

"Гарна не обличчям, а лицем".

Лицо – как передняя часть какого-то предмета или явления. Лицо и изнанка одежды или ткани.

"Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? – питала Онися, придивляючись до матерії" (Иван Нечуй-Левицкий).

"Сумно восени дивитися в помарніле лице природи".

А еще "лицями" называют щеки – запавшие "лиця", или "лиця распашілися".

Есть устойчивые выражения в украинском языке где используется только слово лицо.

"З лиця спасти" – внезапно похудеть, исхудать.

– внезапно похудеть, исхудать. "Ні лиця, ні зросту".

"На тобі лиця нема" .

. "Грошам лиця нема" – неважно какой стороной держать купюру, она не потеряет ценность.

– неважно какой стороной держать купюру, она не потеряет ценность. "Мінитися в лиці" – краснеть или бледнеть.

– краснеть или бледнеть. "Перед лицем товариства / громади".

"Перед лицем закону".

"Перед лицем випробувань".

И выражение "стерти / змести з лиця землі" употребляется только со словом "лице".

О вещи или одежде, которая подходит, говорим только "до лиця".

"До лиця тобі та сукенка" / Freepik

"Улька наділа на Гриця бриля і зазначила, що він хлопцеві до лиця "(Спиридон Добровольський).

"Не вдавайте з себе поета! Се вам дуже не до лиця" (Иван Франко).

Употребляйте слова "обличчя" и "лице" правильно!