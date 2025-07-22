Не только "обманули": как еще можно сказать об этой досадной ситуации

Эту досадную ситуацию – "обман" или когда вас "обманывали", можно назвать не только этим словом. Какими еще словами описать эту неприятность, рассказывает 24 Канал.

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Как образовалось слово "обманывать"?

Слово обманывать происходит от праславянского корня -ман, который означал "сводить с истины", "вводить в заблуждение". Слово "мана", можно услышать и сегодня в диалектизмах – "ввёл меня в наваждение".

Приставка об- добавляет значение "направленного действия", то есть обманывать – это действие, направленное на введение кого-то в заблуждение.

В древних текстах встречаются формы обмануть, обмануть, которые имели значение "зрадити", "не виконати обіцянку", "ввести в оману словами чи діями".

"обмануть" используется и в отношении слов, и в отношении действий – это и о предательстве, и о введении в заблуждение, и о мошенничестве, и о нарушении обещания. И эта ситуация точно является Словоиспользуется и в отношении слов, и в отношении действий – это и о предательстве, и о введении в заблуждение, и о мошенничестве, и о нарушении обещания. И эта ситуация точно является противоположной "удаче".

Какие существуют синонимы к слову "обман"?

Не только слово "обман" существует в украинском языке, чтобы обозначить это досадное действие. Вот вам перечень синонимов, которым его можно заменить и уточнить, каким образом это произошло, их приводит ресурс "Горох":