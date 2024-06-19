Обнародовали рейтинг вузов "ТОП-200 Украина 2024"

Обнародовали результаты ежегодного академического рейтинга украинских университетов "ТОП-200 Украина 2024". Первое место занял Киевский политехнический институт, который, к слову, получил нового ректора.

Этот рейтинг восемнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

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Какие вузы являются лучшими в Украине

В процессе составления нынешнего рейтинга учли современные тенденции развития высшего образования, которое находится в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ и несет большие потери в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Эксперты принимали во внимание Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG и рекомендации IREG.

Авторы рейтинга использовали многокритериальные подходы к оценке эффективности деятельности университетов на основе обработки больших массивов данных о работе ЗВО, которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.

Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.

Среди них наибольшие весовые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов, достижения в разрезе Целей устойчивого развития ООН и оценка влияния университетов на общество в четырех широких сферах: исследования, информационно-просветительская работа, управление и обучение.

Первое место получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.

Второе – Киевский национальный университет имени Шевченко.

На третьей позиции – Львовская политехника.

Рейтинговая таблица вузов Украины

РЕЙТИНГ 2024 ￬ ЗАВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СУММА ИНДЕКСОВ ЗАВЕДЕНИЯ 1 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 4,66 2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 4,94 3 Национальный университет "Львовская политехника" 5,14 4 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 5,93 5 Сумской государственный университет 5,98 6 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 7,43 7 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 11,12 8 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 11,57 9 Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 11,97 10 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 12,68 11 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 14,18 12 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 14,78 13 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 14,8 14 Западноукраинский национальный университет 16,93 15 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 18,01 16 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 18,46 17 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 18,65 18 Ужгородский национальный университет 18,91 19 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 19,55 20 Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского 20,02 21 Национальный университет пищевых технологий 20,24 22 Харьковский национальный медицинский университет 20,53 23 Винницкий национальный технический университет 20,55 24 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 20,67 25 Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" 21,14 26 Национальный университет "Одесская политехника" 21,48 27 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 21,59 28 Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова 22 29 Украинский государственный химико-технологический университет 22,01 30 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 22,02 31 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 22,45 32 Национальный авиационный университет 22,48 33 Киевский национальный университет технологий и дизайна 22,5 34 Буковинский государственный медицинский университет 22,65 35 Запорожский национальный университет 22,95 36 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 22,98 37 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 23,06 38 Межрегиональная Академия управления персоналом 23,47 39 Национальный университет "Запорожская политехника" 23,73 40 Криворожский национальный университет 24,38 41 Государственный торгово-экономический университет 24,68 42 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 24,7 43 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 24,87 44 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 25,37 45 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 25,55 46 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 26,168 47 Национальный фармацевтический университет 26,173 48 Национальный университет гражданской защиты Украины 26,2 49 Днепровский государственный медицинский университет 27,7 50 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 27,78 51 Донецкий национальный технический университет 28 52 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 28,29 53 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 28,33 54 Хмельницкий национальный университет 28,46 55 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко 28,71 56 Государственный университет "Житомирская политехника" 28,72 57 Национальный лесотехнический университет Украины 28,75 58 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 28,82 59 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 28,93 60 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 30,69 61 Приазовский государственный технический университет 31,07 62 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 31,13 63 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 31,27 64 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 31,36 65 Украинский государственный университет науки и технологий 31,51 66 Национальный университет "Черниговская политехника" 31,66 67 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 31,78 68 Херсонский государственный университет 31,87 69 Одесский национальный технологический университет 32,51 70 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 32,54 71 Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского 33,1 72 Сумской национальный аграрный университет 33,95 73 Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского 34,52 74 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 34,65 75 Полтавский государственный медицинский университет 34,76 76 Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 35,33 77 Криворожский государственный педагогический университет 35,61 78 Черкасский государственный технологический университет 36,25 79 Одесский национальный медицинский университет 36,44 80 Донбасская государственная машиностроительная академия 36,78 81 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 37,14 82 Луцкий национальный технический университет 38,18 83 Национальный транспортный университет 38,21 84 Университет "Киевская школа экономики" 38,66 85 Одесский государственный экологический университет 38,81 86 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,43 87 Полтавский государственный аграрный университет 39,76 88 Украинский Католический Университет 40,29 89 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого 40,43 90 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 40,7 91 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 40,73 92 Николаевский национальный аграрный университет 40,99 93 Государственный университет инфраструктуры и технологий 41,07 94 Бердянский государственный педагогический университет 41,18 95 Национальный Университет Физического Воспитания и Спорта Украины 41,26 96 Белоцерковский национальный аграрный университет 41,27 97 Донецкий национальный медицинский университет 41,62 98 Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика 41,78 99 Центральноукраинский национальный технический университет 41,89 100 Одесский национальный экономический университет 42,25 101 Государственный налоговый университет 42,6 102 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 42,62 103 Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 42,92 104 Государственный биотехнологический университет 42,97 105 Ровенский государственный гуманитарный университет 43,02 106 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 43,09 107 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова 43,76 108 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 44,07 109 Киевский национальный университет культуры и искусств 44,17 110 Полтавский университет экономики и торговли 44,72 111 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 44,74 112 Национальная академия внутренних дел 44,83 113 Национальный университет обороны Украины 44,88 114 Национальный университет "Острожская академия" 45,22 115 Харьковский национальный университет внутренних дел 45,44 116 Полесский национальный университет 45,64 117 Университет экономики и права "Крок" 45,77 118 Университет имени Альфреда Нобеля 45,85 119 Университет таможенного дела и финансов 45,96 120 Международный гуманитарный университет 46,05 121 Киевский национальный лингвистический университет 46,13 122 Украинская академия книгопечатания 46,52 123 Херсонский государственный аграрно-экономический университет 46,55 124 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 46,95 125 Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко 47,29 126 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 47,39 127 Европейский университет 47,42 128 Львовский торгово-экономический университет 47,65 129 Винницкий национальный аграрный университет 47,92 130 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко 47,93 131 Днепропетровский государственный университет внутренних дел 48,65 132 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 48,67 133 Национальный университет "Одесская морская академия" 48,99 134 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 49,33 135 Уманский национальный университет садоводства 49,37 136 Львовский государственный университет внутренних дел 49,8 137 Херсонский национальный технический университет 49,94 138 Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 51,06 139 Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 51,18 140 Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 51,73 141 Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко 51,92 142 Мариупольский государственный университет 52,66 143 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 52,72 144 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 52,74 145 Одесский государственный университет внутренних дел 52,76 146 Херсонская государственная морская академия 52,85 147 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 52,96 148 Открытый международный университет развития человека "Украина" 52,97 149 Луганский государственный медицинский университет 53 150 Львовский национальный университет природопользования 53,34 151 Мукачевский государственный университет 53,43 152 Одесский национальный морской университет 53,6 153 Закарпатская академия искусств 53,74 154 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 54,05 155 Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 54,24 156 Киевский Медицинский Университет 54,29 157 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского 54,59 158 Украинская инженерно-педагогическая академия 55,33 159 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко 55,56 160 Одесский государственный аграрный университет 55,62 161 Днепровский государственный технический университет 55,63 162 Харьковская государственная академия культуры 55,71 163 Подольский государственный университет 55,87 164 Университет менеджмента образования 55,99 165 Университет Григория Сковороды в Переяславе 56,58 166 Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого 56,64 167 Донбасский государственный педагогический университет 56,84 168 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 56,96 169 Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского 57,36 170 Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 57,46 171 Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 57,92 172 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 57,99 173 Национальная академия Службы безопасности Украины 58,055 174 Измаильский государственный гуманитарный университет 58,37 175 Академия труда, социальных отношений и туризма 59,13 176 Национальная академия Национальной гвардии Украины 59,44 177 Классический частный университет 59,45 178 Университет Короля Даниила 59,53 179 Житомирский военный институт имени С.П.Королева 59,75 180 Киевский международный университет 59,8 181 Военная академия (г. Одесса) 60,25 182 Львовская национальная академия искусств 60,26 183 Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 60,72 184 Украинский гуманитарный институт 60,84 185 Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств 60,86 186 Международный Европейский Университет 60,91 187 Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского 61,21 188 ИТ СТЕП Университет 61,95 189 Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко 62,16 190 Киевский институт бизнеса и технологий 62,62 191 Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой 62,66 192 Национальная академия управления 62,79 193 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 62,85 194 Государственный университет экономики и технологий 63,23 195 Харьковская государственная академия физической культуры 63,4 196 Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая 63,71 197 Национальная академия статистики, учета и аудита 64,34 198 Донецкий государственный университет внутренних дел 64,478 199 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого 65,483 200 Буковинский университет 66,42