Обнародовали рейтинг вузов "ТОП-200 Украина 2024"
Источник:Еврообразование
Обнародовали результаты ежегодного академического рейтинга украинских университетов "ТОП-200 Украина 2024". Первое место занял Киевский политехнический институт, который, к слову, получил нового ректора.
Этот рейтинг восемнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Смотрите также Киевский политехнический институт получил нового ректора впервые за более чем 30 лет
Какие вузы являются лучшими в Украине
В процессе составления нынешнего рейтинга учли современные тенденции развития высшего образования, которое находится в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ и несет большие потери в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Эксперты принимали во внимание Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG и рекомендации IREG.
Авторы рейтинга использовали многокритериальные подходы к оценке эффективности деятельности университетов на основе обработки больших массивов данных о работе ЗВО, которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.
Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.
Среди них наибольшие весовые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов, достижения в разрезе Целей устойчивого развития ООН и оценка влияния университетов на общество в четырех широких сферах: исследования, информационно-просветительская работа, управление и обучение.
- Первое место получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- Второе – Киевский национальный университет имени Шевченко.
- На третьей позиции – Львовская политехника.
Рейтинговая таблица вузов Украины
|РЕЙТИНГ 2024 ￬
|ЗАВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|СУММА ИНДЕКСОВ ЗАВЕДЕНИЯ
|1
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|4,66
|2
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|4,94
|3
|Национальный университет "Львовская политехника"
|5,14
|4
|Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
|5,93
|5
|Сумской государственный университет
|5,98
|6
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|7,43
|7
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|11,12
|8
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|11,57
|9
|Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова
|11,97
|10
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|12,68
|11
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|14,18
|12
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|14,78
|13
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|14,8
|14
|Западноукраинский национальный университет
|16,93
|15
|Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
|18,01
|16
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|18,46
|17
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|18,65
|18
|Ужгородский национальный университет
|18,91
|19
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|19,55
|20
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
|20,02
|21
|Национальный университет пищевых технологий
|20,24
|22
|Харьковский национальный медицинский университет
|20,53
|23
|Винницкий национальный технический университет
|20,55
|24
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
|20,67
|25
|Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|21,14
|26
|Национальный университет "Одесская политехника"
|21,48
|27
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|21,59
|28
|Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова
|22
|29
|Украинский государственный химико-технологический университет
|22,01
|30
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|22,02
|31
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|22,45
|32
|Национальный авиационный университет
|22,48
|33
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|22,5
|34
|Буковинский государственный медицинский университет
|22,65
|35
|Запорожский национальный университет
|22,95
|36
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|22,98
|37
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|23,06
|38
|Межрегиональная Академия управления персоналом
|23,47
|39
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|23,73
|40
|Криворожский национальный университет
|24,38
|41
|Государственный торгово-экономический университет
|24,68
|42
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|24,7
|43
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|24,87
|44
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|25,37
|45
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|25,55
|46
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|26,168
|47
|Национальный фармацевтический университет
|26,173
|48
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|26,2
|49
|Днепровский государственный медицинский университет
|27,7
|50
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|27,78
|51
|Донецкий национальный технический университет
|28
|52
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|28,29
|53
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|28,33
|54
|Хмельницкий национальный университет
|28,46
|55
|Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|28,71
|56
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|28,72
|57
|Национальный лесотехнический университет Украины
|28,75
|58
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|28,82
|59
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|28,93
|60
|Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
|30,69
|61
|Приазовский государственный технический университет
|31,07
|62
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|31,13
|63
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|31,27
|64
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|31,36
|65
|Украинский государственный университет науки и технологий
|31,51
|66
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|31,66
|67
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|31,78
|68
|Херсонский государственный университет
|31,87
|69
|Одесский национальный технологический университет
|32,51
|70
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|32,54
|71
|Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского
|33,1
|72
|Сумской национальный аграрный университет
|33,95
|73
|Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского
|34,52
|74
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|34,65
|75
|Полтавский государственный медицинский университет
|34,76
|76
|Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
|35,33
|77
|Криворожский государственный педагогический университет
|35,61
|78
|Черкасский государственный технологический университет
|36,25
|79
|Одесский национальный медицинский университет
|36,44
|80
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|36,78
|81
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|37,14
|82
|Луцкий национальный технический университет
|38,18
|83
|Национальный транспортный университет
|38,21
|84
|Университет "Киевская школа экономики"
|38,66
|85
|Одесский государственный экологический университет
|38,81
|86
|Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
|39,43
|87
|Полтавский государственный аграрный университет
|39,76
|88
|Украинский Католический Университет
|40,29
|89
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
|40,43
|90
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|40,7
|91
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|40,73
|92
|Николаевский национальный аграрный университет
|40,99
|93
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|41,07
|94
|Бердянский государственный педагогический университет
|41,18
|95
|Национальный Университет Физического Воспитания и Спорта Украины
|41,26
|96
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|41,27
|97
|Донецкий национальный медицинский университет
|41,62
|98
|Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
|41,78
|99
|Центральноукраинский национальный технический университет
|41,89
|100
|Одесский национальный экономический университет
|42,25
|101
|Государственный налоговый университет
|42,6
|102
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|42,62
|103
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|42,92
|104
|Государственный биотехнологический университет
|42,97
|105
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|43,02
|106
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|43,09
|107
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|43,76
|108
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|44,07
|109
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|44,17
|110
|Полтавский университет экономики и торговли
|44,72
|111
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|44,74
|112
|Национальная академия внутренних дел
|44,83
|113
|Национальный университет обороны Украины
|44,88
|114
|Национальный университет "Острожская академия"
|45,22
|115
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|45,44
|116
|Полесский национальный университет
|45,64
|117
|Университет экономики и права "Крок"
|45,77
|118
|Университет имени Альфреда Нобеля
|45,85
|119
|Университет таможенного дела и финансов
|45,96
|120
|Международный гуманитарный университет
|46,05
|121
|Киевский национальный лингвистический университет
|46,13
|122
|Украинская академия книгопечатания
|46,52
|123
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|46,55
|124
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|46,95
|125
|Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
|47,29
|126
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|47,39
|127
|Европейский университет
|47,42
|128
|Львовский торгово-экономический университет
|47,65
|129
|Винницкий национальный аграрный университет
|47,92
|130
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
|47,93
|131
|Днепропетровский государственный университет внутренних дел
|48,65
|132
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|48,67
|133
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|48,99
|134
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|49,33
|135
|Уманский национальный университет садоводства
|49,37
|136
|Львовский государственный университет внутренних дел
|49,8
|137
|Херсонский национальный технический университет
|49,94
|138
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|51,06
|139
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|51,18
|140
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|51,73
|141
|Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
|51,92
|142
|Мариупольский государственный университет
|52,66
|143
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|52,72
|144
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|52,74
|145
|Одесский государственный университет внутренних дел
|52,76
|146
|Херсонская государственная морская академия
|52,85
|147
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|52,96
|148
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|52,97
|149
|Луганский государственный медицинский университет
|53
|150
|Львовский национальный университет природопользования
|53,34
|151
|Мукачевский государственный университет
|53,43
|152
|Одесский национальный морской университет
|53,6
|153
|Закарпатская академия искусств
|53,74
|154
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|54,05
|155
|Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II
|54,24
|156
|Киевский Медицинский Университет
|54,29
|157
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
|54,59
|158
|Украинская инженерно-педагогическая академия
|55,33
|159
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|55,56
|160
|Одесский государственный аграрный университет
|55,62
|161
|Днепровский государственный технический университет
|55,63
|162
|Харьковская государственная академия культуры
|55,71
|163
|Подольский государственный университет
|55,87
|164
|Университет менеджмента образования
|55,99
|165
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|56,58
|166
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого
|56,64
|167
|Донбасский государственный педагогический университет
|56,84
|168
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|56,96
|169
|Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|57,36
|170
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|57,46
|171
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|57,92
|172
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|57,99
|173
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|58,055
|174
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|58,37
|175
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|59,13
|176
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|59,44
|177
|Классический частный университет
|59,45
|178
|Университет Короля Даниила
|59,53
|179
|Житомирский военный институт имени С.П.Королева
|59,75
|180
|Киевский международный университет
|59,8
|181
|Военная академия (г. Одесса)
|60,25
|182
|Львовская национальная академия искусств
|60,26
|183
|Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
|60,72
|184
|Украинский гуманитарный институт
|60,84
|185
|Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств
|60,86
|186
|Международный Европейский Университет
|60,91
|187
|Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского
|61,21
|188
|ИТ СТЕП Университет
|61,95
|189
|Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко
|62,16
|190
|Киевский институт бизнеса и технологий
|62,62
|191
|Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|62,66
|192
|Национальная академия управления
|62,79
|193
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|62,85
|194
|Государственный университет экономики и технологий
|63,23
|195
|Харьковская государственная академия физической культуры
|63,4
|196
|Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая
|63,71
|197
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|64,34
|198
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|64,478
|199
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
|65,483
|200
|Буковинский университет
|66,42
- Ранее мы информировали о том, в Украине растет стоимость высшего образования. Деале читайте по ссылке.