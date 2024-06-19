Цей рейтинг вісімнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

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Які виші є найкращими в Україні

У процесі складання цьогорічного рейтингу врахували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка перебуває в стані глибинних змін у ході здійснюваних реформ та зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну.

Експерти брали до уваги Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG та рекомендації IREG.

Автори рейтингу використали багатокритеріальні підходи до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі оброблення великих масивів даних про роботу ЗВО, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.

Оцінювання діяльності українських університетів у 2024 році здійснювали на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.

З-поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів, досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН та оцінювання впливу університетів на суспільство в чотирьох широких сферах: дослідження, інформаційно-просвітницька робота, управління та навчання.

Перше місце здобув Київський політехнічний інститут іммені Сікорського.

Друге – Київський національний університет імені Шевченка.

На третій позиції – Львівська політехніка.

Рейтингова таблиця вишів України

РЕЙТИНГ 2024 ￬ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ СУМА ІНДЕКСІВ ЗАКЛАДУ 1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 4,66 2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 4,94 3 Національний університет «Львівська політехніка» 5,14 4 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 5,93 5 Сумський державний університет 5,98 6 Львівський національний університет імені Івана Франка 7,43 7 Національний університет біоресурсів і природокористування України 11,12 8 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 11,57 9 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 11,97 10 Харківський національний університет радіоелектроніки 12,68 11 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 14,18 12 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 14,78 13 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 14,8 14 Західноукраїнський національний університет 16,93 15 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 18,01 16 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 18,46 17 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 18,65 18 Ужгородський національний університет 18,91 19 Волинський національний університет імені Лесі Українки 19,55 20 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 20,02 21 Національний університет харчових технологій 20,24 22 Харківський національний медичний університет 20,53 23 Вінницький національний технічний університет 20,55 24 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 20,67 25 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 21,14 26 Національний університет «Одеська політехніка» 21,48 27 Київський національний університет будівництва і архітектури 21,59 28 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 22 29 Український державний хіміко-технологічний університет 22,01 30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 22,02 31 Донецький національний університет імені Василя Стуса 22,45 32 Національний авіаційний університет 22,48 33 Київський національний університет технологій та дизайну 22,5 34 Буковинський державний медичний університет 22,65 35 Запорізький національний університет 22,95 36 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 22,98 37 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 23,06 38 Міжрегіональна Академія управління персоналом 23,47 39 Національний університет «Запорізька політехніка» 23,73 40 Криворізький національний університет 24,38 41 Державний торговельно-економічний університет 24,68 42 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 24,7 43 Український державний університет залізничного транспорту 24,87 44 Національний університет водного господарства та природокористування 25,37 45 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 25,55 46 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 26,168 47 Національний фармацевтичний університет 26,173 48 Національний університет цивільного захисту України 26,2 49 Дніпровський державний медичний університет 27,7 50 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 27,78 51 Донецький національний технічний університет 28 52 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 28,29 53 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 28,33 54 Хмельницький національний університет 28,46 55 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 28,71 56 Державний університет «Житомирська політехніка» 28,72 57 Національний лісотехнічний університет України 28,75 58 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 28,82 59 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 28,93 60 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 30,69 61 Приазовський державний технічний університет 31,07 62 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 31,13 63 Івано-Франківський національний медичний університет 31,27 64 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 31,36 65 Український державний університет науки і технологій 31,51 66 Національний університет «Чернігівська політехніка» 31,66 67 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 31,78 68 Херсонський державний університет 31,87 69 Одеський національний технологічний університет 32,51 70 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 32,54 71 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 33,1 72 Сумський національний аграрний університет 33,95 73 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 34,52 74 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 34,65 75 Полтавський державний медичний університет 34,76 76 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 35,33 77 Криворізький державний педагогічний університет 35,61 78 Черкаський державний технологічний університет 36,25 79 Одеський національний медичний університет 36,44 80 Донбаська державна машинобудівна академія 36,78 81 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 37,14 82 Луцький національний технічний університет 38,18 83 Національний транспортний університет 38,21 84 Університет «Київська школа економіки» 38,66 85 Одеський державний екологічний університет 38,81 86 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 39,43 87 Полтавський державний аграрний університет 39,76 88 Український Католицький Університет 40,29 89 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 40,43 90 Житомирський державний університет імені Івана Франка 40,7 91 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 40,73 92 Миколаївський національний аграрний університет 40,99 93 Державний університет інфраструктури та технологій 41,07 94 Бердянський державний педагогічний університет 41,18 95 Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України 41,26 96 Білоцерківський національний аграрний університет 41,27 97 Донецький національний медичний університет 41,62 98 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 41,78 99 Центральноукраїнський національний технічний університет 41,89 100 Одеський національний економічний університет 42,25 101 Державний податковий університет 42,6 102 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 42,62 103 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 42,92 104 Державний біотехнологічний університет 42,97 105 Рівненський державний гуманітарний університет 43,02 106 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 43,09 107 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 43,76 108 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 44,07 109 Київський національний університет культури і мистецтв 44,17 110 Полтавський університет економіки і торгівлі 44,72 111 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 44,74 112 Національна академія внутрішніх справ 44,83 113 Національний університет оборони України 44,88 114 Національний університет «Острозька академія» 45,22 115 Харківський національний університет внутрішніх справ 45,44 116 Поліський національний університет 45,64 117 Університет економіки та права «Крок» 45,77 118 Університет імені Альфреда Нобеля 45,85 119 Університет митної справи та фінансів 45,96 120 Міжнародний гуманітарний університет 46,05 121 Київський національний лінгвістичний університет 46,13 122 Українська академія друкарства 46,52 123 Херсонський державний аграрно-економічний університет 46,55 124 Національний університет «Одеська юридична академія» 46,95 125 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 47,29 126 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 47,39 127 Європейський університет 47,42 128 Львівський торговельно-економічний університет 47,65 129 Вінницький національний аграрний університет 47,92 130 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 47,93 131 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 48,65 132 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 48,67 133 Національний університет «Одеська морська академія» 48,99 134 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 49,33 135 Уманський національний університет садівництва 49,37 136 Львівський державний університет внутрішніх справ 49,8 137 Херсонський національний технічний університет 49,94 138 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 51,06 139 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 51,18 140 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 51,73 141 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 51,92 142 Маріупольський державний університет 52,66 143 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 52,72 144 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 52,74 145 Одеський державний університет внутрішніх справ 52,76 146 Херсонська державна морська академія 52,85 147 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 52,96 148 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 52,97 149 Луганський державний медичний університет 53 150 Львівський національний університет природокористування 53,34 151 Мукачівський державний університет 53,43 152 Одеський національний морський університет 53,6 153 Закарпатська академія мистецтв 53,74 154 Одеська державна академія будівництва та архітектури 54,05 155 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 54,24 156 Київський Медичний Університет 54,29 157 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 54,59 158 Українська інженерно-педагогічна академія 55,33 159 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 55,56 160 Одеський державний аграрний університет 55,62 161 Дніпровський державний технічний університет 55,63 162 Харківська державна академія культури 55,71 163 Подільський державний університет 55,87 164 Університет менеджменту освіти 55,99 165 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 56,58 166 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 56,64 167 Донбаський державний педагогічний університет 56,84 168 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 56,96 169 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 57,36 170 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 57,46 171 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 57,92 172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 57,99 173 Національна академія Служби безпеки України 58,055 174 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 58,37 175 Академія праці, соціальних відносин і туризму 59,13 176 Національна академія Національної гвардії України 59,44 177 Класичний приватний університет 59,45 178 Університет Короля Данила 59,53 179 Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 59,75 180 Київський міжнародний університет 59,8 181 Військова академія (м. Одеса) 60,25 182 Львівська національна академія мистецтв 60,26 183 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 60,72 184 Український гуманітарний інститут 60,84 185 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 60,86 186 Міжнародний Європейський Університет 60,91 187 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 61,21 188 ІТ СТЕП Університет 61,95 189 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 62,16 190 Київський інститут бізнесу та технологій 62,62 191 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 62,66 192 Національна академія управління 62,79 193 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 62,85 194 Державний університет економіки і технологій 63,23 195 Харківська державна академія фізичної культури 63,4 196 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 63,71 197 Національна академія статистики, обліку та аудиту 64,34 198 Донецький державний університет внутрішніх справ 64,478 199 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 65,483 200 Буковинський університет 66,42