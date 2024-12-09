Минобразования запустило учебную платформу для ветеранов: какие возможности открываются с ней

Министерство образования создало и представило платформу, на которой ветераны и ветеранки смогут пройти обучение в рамках переквалификации.

Министр образования Оксен Лисовой 5 декабря, на своей фейсбук-странице сообщил о создании образовательной платформы для ветеранов и ветеранок, пишет 24 Канал.

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Какие возможности дает новая образовательная платформа от МОН

МОН представило платформу "Образование для ветеранов" с образовательными возможностями для тех военных, кто желает переквалифицироваться и найти себя в гражданской жизни.

Презентовали один из инструментов, что позволит нашим защитникам и защитницам, которые возвращаются к гражданской жизни, найти доступные возможности для обновления знаний в тех сферах, которые им были интересны до службы, или приобрести новые – через переквалификацию,

– отметил Оксен Лисовой.

Новые возможности разработало Министерством образования и науки Украины при поддержке партнеров по программе Skills4Recovery, которую реализуют GIZ и SFPL.

Что предлагает платформа?

Новый ресурс содержит более 1 200 образовательных возможностей:

краткосрочные курсы,

программы переквалификации,

полноценные учебные программы в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования.

Она также содержит каталог программ формального и неформального обучения с подробной информацией о доступности заведений, условия поступления, формы обучения и финансирования программ.

Ветеранская политика в сфере образования не ограничивается льготами и бюджетными местами, она прежде всего – о новых возможностях, которые мы можем предложить нашим ветеранам и ветеранкам в соответствии с их образовательными интересами и потребностями,

– подытожил Лисовой.

Удобный интерфейс позволяет сразу определить уровень образования, который вас интересует и узнать о потребностях в специалистах на рынке труда – наиболее востребованные профессии сейчас.