Минобразования запустило учебную платформу для ветеранов: какие возможности открываются с ней
Министерство образования создало и представило платформу, на которой ветераны и ветеранки смогут пройти обучение в рамках переквалификации.
Министр образования Оксен Лисовой 5 декабря, на своей фейсбук-странице сообщил о создании образовательной платформы для ветеранов и ветеранок, пишет 24 Канал.
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Какие возможности дает новая образовательная платформа от МОН
МОН представило платформу "Образование для ветеранов" с образовательными возможностями для тех военных, кто желает переквалифицироваться и найти себя в гражданской жизни.
Презентовали один из инструментов, что позволит нашим защитникам и защитницам, которые возвращаются к гражданской жизни, найти доступные возможности для обновления знаний в тех сферах, которые им были интересны до службы, или приобрести новые – через переквалификацию,
– отметил Оксен Лисовой.
Новые возможности разработало Министерством образования и науки Украины при поддержке партнеров по программе Skills4Recovery, которую реализуют GIZ и SFPL.
Что предлагает платформа?
Новый ресурс содержит более 1 200 образовательных возможностей:
- краткосрочные курсы,
- программы переквалификации,
- полноценные учебные программы в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования.
Она также содержит каталог программ формального и неформального обучения с подробной информацией о доступности заведений, условия поступления, формы обучения и финансирования программ.
Ветеранская политика в сфере образования не ограничивается льготами и бюджетными местами, она прежде всего – о новых возможностях, которые мы можем предложить нашим ветеранам и ветеранкам в соответствии с их образовательными интересами и потребностями,
– подытожил Лисовой.
Удобный интерфейс позволяет сразу определить уровень образования, который вас интересует и узнать о потребностях в специалистах на рынке труда – наиболее востребованные профессии сейчас.