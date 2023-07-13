Минобразования обнародовало видение будущего образования и науки Украины

Минобразования Украины обнародовало видение будущего образования и науки с соответствующими целями и принципами развития. Это видение направлено на создание образовательной системы, которая будет отвечать запросам украинцев и учитывать вызовы и возможности настоящего.

Документ также определяет задачи, которые должно выполнить министерство при реализации образовательной реформы. Визия предусматривает создание достойных условий труда, справедливую оплату, новую парадигму обучения и личностного развития, поддержку ментального здоровья для педагогов и ученых.

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МОН обнародовало видение будущего образования и науки Украины

В документе также предусмотрена реализация свободы выбора, широкие возможности для самореализации, безопасность, пространство для обучения и развития, высокое качество образования и безбарьерность для детей. Также создание гарантий непрерывного обучения на протяжении жизни, возможность получить новые квалификации и изменить профессиональный путь для взрослых.

МОН предложило и стратегические и операционные цели для каждой сферы образования и науки. Но они еще нуждаются в совместной проработке.

Следующим шагом для реализации видения образования и науки станет разработка соответствующей национальной стратегии. В МОН планируют в ближайшее время разработать план, который будет содержать шаги по внедрению изменений в школах, университетах, других учебных заведениях и научных учреждениях.

Визия также содержит стратегические и операционные цели дошкольного, среднего, внешкольного, профессионального, высшего образования и украинской науки. К обсуждению приглашают и представителей общественности.

Полную версию видения будущего образования и науки читайте по ссылке.

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Какие реформы реализуют в образовании