Для деоккупированных территорий нужна программа изучения украинского как иностранного, – Пройдаков

Для деоккупированных территорий Украины нужно готовить программу изучения украинского языка как иностранного. Нельзя сразу обучать детей по программе, идентичной киевской.

Так считает учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, лучший педагог 2021 года в нашей стране по версии Global Teacher Prize. Он, к слову, в 2023 году попал в десятку лучших учителей мира.

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Какая языковая программа необходима для деоккупированных территорий

Учитель считает, что нужно создать развлекательные визуальные учебники. При этом начинать с элементарного. В частности, не бояться преподавать десятиклассникам азы украинского языка и сосредотачиваться на речи.

Такие программы нужно создавать уже сейчас. После деоккупации ключевыми являются две вещи: образование и финансовый ресурс,

– подчеркнул Пройдаков.

И добавил, что многие люди живут в режиме "какая разница".

Их нужно перетаскивать на свою сторону и ласково через их детей воздействовать на них. Ключевое – это дети. Дети могут менять свои позиции,

– убежден учитель.

Заметим, Артур Пройдаков родился в городе Кадиевка (в настоящее время это оккупированная часть Луганской области). В ноябре 2014 года был вынужден покинуть дом из-за войны. После 24 февраля 2022 организовал курсы по украинскому языку для переселенцев.

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