Министр образования Австрии Мартин Полашек рассказал информагентству APA, что срок действия этих стипендий истекает в конце февраля 2024 года. Но его продолжат.

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Австрия продолжила выплату стипендий студентам и ученым из Украины

Так, около 1,3 тысяч человек продолжат получать 715 евро в месяц для продолжения обучения или научных исследований. Освобождение от платы за обучение украинцам также будет продолжено на летний семестр 2024 года.

Отметим, что специальная стипендия для украинцев в Австрии действует с летнего семестра 2022 года. Ее могут получать студенты бакалавриата, магистратуры, аспиранты и докторанты, а также ученые, желающие продолжить или начать обучение или исследовательскую работу в австрийском университете.

Министр Полашек добавил, что на эти цели потратят около 10 миллионов евро.

Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку студентам и исследователям, которые были вынуждены покинуть свою родную страну, Украину, из-за войны, или уже учившихся или проводивших исследования в Австрии до начала войны в феврале 2022 года,

– уточнил чиновник.

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Украинские студенты также смогут не платить за обучение в государственных университетах и педагогических колледжах еще один семестр. Недополученные средства австрийским вузам возместит государство.

К слову, около 2,5 тысяч украинцев сейчас учатся в 22 государственных университетах и 14 педагогических колледжах Австрии.