Міністр освіти Австрії Мартін Полашек розповів інформагентству APA, що термін дії цих стипендій закінчується наприкінці лютого 2024 року. Але його продовжать.

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Австрія продовжила виплату стипендій студентам та науковцям з України

Так, близько 1,3 тисячі осіб продовжать отримувати 715 євро на місяць для продовження навчання або наукових досліджень. Звільнення від плати за навчання українцям також продовжать на літній семестр 2024 року.

Зауважимо, що спеціальна стипендія для українців в Австрії діє з літнього семестру 2022 року. Її можуть отримувати студенти бакалаврату, магістратури, аспіранти та докторанти, а також науковці, які бажають продовжити або розпочати навчання чи дослідницьку роботу в австрійському університеті.

Міністр Полашек додав, що на цю мету витратять близько 10 мільйонів євро.

Ми продовжуємо надавати всебічну підтримку студентам і дослідникам, які були змушені покинути свою рідну країну, Україну, через війну, або які вже навчалися або проводили дослідження в Австрії до початку війни в лютому 2022 року,

– уточнив посадовець.

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Українські студенти також зможуть не платити за навчання в державних університетах і педагогічних коледжах (PH) ще один семестр. Недоотримані кошти австрійським вишам відшкодує держава.

До слова, близько 2,5 тисячі українців зараз навчаються у 22 державних університетах та 14 педагогічних коледжах Австрії.