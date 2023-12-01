Сколько украинских студентов учится в вузах Польши: красноречивые цифры
Источник:Польское радио
В прошлом учебном году в вузах Польши получало образование более 48 тысяч украинских студентов. И это из 102 тысяч иностранцев.
Такие результаты показало исследование. Так, с 2012 года количество иностранных студентов в Польше постоянно растет.
Смотрите также Когда Минобразования обнародует условия приема в вузы в 2024 году
Половина иностранных студентов в Польше – украинцы
Один из авторов отчета Анна Мазярчик из Центра обработки информации говорит: больше всего студентов приезжает в страну из Украины и Беларуси. При этом эта тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет.
Также в Польше учится немало студентов из таких стран:
- Зимбабве;
- Турция;
- Индия;
- Азербайджан;
- Узбекистан;
- Китай.
Так, в 2019 году в польских вузах получало образование 39 тысяч студентов из Украины. После начала полномасштабной войны в Украине их количество выросло.
Из 48 тысяч украинских студентов в польских университетах 60% – первокурсники. Большинство из них получали образование в Мазовецком воеводстве, отметила Мазярчик.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Какие специальности выбирают иностранные студенты в Польше
Для обучения в Польше иностранцы чаще всего выбирали следующие специальности:
- менеджмент;
- ИТ;
- экономику;
- логистику;
- медицину;
- психологию.