Почти 1,5 миллиона учеников выехали из Украины: какие образовательные проблемы "мучают" их за рубежом

Из-за полномасштабной войны почти 1,5 миллиона учеников временно выехали за границу. В иностранных странах они сталкиваются с определенными трудностями во время обучения.

На странице образовательного омбудсмена привели данные аналитического отчета, который представил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец по этим проблемам. Об этом отмечает 24 Канал

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С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за рубежом

67% опрошенных родителей и опекунов рассказывали о проблемах относительно получения детьми среднего образования за рубежом. Чаще всего это такие проблемы:

языковой барьер – 40%;

сложности совмещения посещения местной школы и украинской – 29%,

потребность дополнительных занятий/репетитора – 25%;

финансовые трудности для оплаты дополнительных активностей, экскурсий и т.д. – 17%;

трудности по поиску школы, где ребенок мог бы учиться – 13%;

проблема травли по национальному признаку – 13%;

сложность местной образовательной системы – 9%;

финансовые трудности по оплате обучения – 6%;

большая нагрузка в школе страны пребывания – 3%;

Так, проблема языкового барьера является самой распространенной среди опрошенных в ходе исследования людей. С ней реже сталкиваются в англоязычных странах. Самая распространенная она в Испании (58%) и Германии (51%).