Сколько детей, находящихся за рубежом, продолжают обучение в украинской системе
Около 350 тысяч украинских детей, находящихся за границей, продолжают получать образование в нашем государстве. Существенного падения количества таких учеников не фиксируют.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.
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Чиновница отметила, что в 2025 году Министерство образования и науки Украины намерено продолжать совершенствовать политику по работе с украинскими детьми, которые находятся за рубежом. Это для того, чтобы те формы, которые им предлагают, были еще более удобными и отвечали их потребностям.
Это и развитие нашего украиноведческого компонента, который мы видим. Растет количество детей, которые выбирают этот компонент и так избегают двойной нагрузки,
– отметила заместитель Лисового.
То есть, по ее словам, в украинской системе они учат украинский язык, литературу, географию, историю Украины и защиту Украины, а в стране своего пребывания получают образование по полной программе.
- Ранее мы информировали о том, что по состоянию на 1 сентября 2024 года более 335 тысяч учеников, находясь за рубежом, продолжали учиться в украинских школах. Такие данные привели в Минобразования Украины. По предварительным оценкам, за пределами системы украинского образования по состоянию на то время могло находиться от 200 до 250 тысяч учеников. Они продолжали учиться в школах тех стран, где они находятся, и не получать образование в украинских.