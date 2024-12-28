Сколько детей, находящихся за рубежом, продолжают обучение в украинской системе

Около 350 тысяч украинских детей, находящихся за границей, продолжают получать образование в нашем государстве. Существенного падения количества таких учеников не фиксируют.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

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Чиновница отметила, что в 2025 году Министерство образования и науки Украины намерено продолжать совершенствовать политику по работе с украинскими детьми, которые находятся за рубежом. Это для того, чтобы те формы, которые им предлагают, были еще более удобными и отвечали их потребностям.

Это и развитие нашего украиноведческого компонента, который мы видим. Растет количество детей, которые выбирают этот компонент и так избегают двойной нагрузки,

– отметила заместитель Лисового.

То есть, по ее словам, в украинской системе они учат украинский язык, литературу, географию, историю Украины и защиту Украины, а в стране своего пребывания получают образование по полной программе.