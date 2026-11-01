"Для наших детей это было бы полезно": что нашей системе образования стоит перенять у зарубежных

Победительница национальной премии Global Teacher Prize Ukraine Светлана Меркулова рассказала, что ее поразило в системе образования других стран. И уточнила, что внедрила бы в Украине.

Детали лучшая учительница Украины 2026 года рассказала в интервью 24 Каналу.

Что можно перенять из образовательной системы Индии

Меркулова рассказала, что около десяти лет назад по приглашению ездила в образовательную поездку с двумя учениками в Индию. Подчеркивает: этот опыт трудно переоценить.

Нас очень удивило то, что в Индии образование начинается с двух лет. Но это так интересно. У них двухлетние дети, помимо того, что играют в игры, еще и с книгами сидят,

– отметила педагог.

Не читают, по ее словам, но работают с визуальными материалами.

У них в целом в программе очень много нейрогимнастики. Я бы у нас тоже такую ввела. Для наших детей это было бы полезно, потому что во время стресса нужно восстанавливать нейронные связи,

– подчеркнула педагог.

Также она добавила, что тогда ее поразили ассистенты учителя, которых в Украине еще не было.

В классе было два педагога, причем учеников там всего 12. А в моем классе, например, 36–38. И на роль ассистента учителя брали волонтеров с педагогическим образованием в рамках международных проектов. И это интересное знакомство с другим стилем преподавания,

– рассказала Меркулова.

Стоит ли больше привлекать учеников к чтению

Также лучшая учительница Украины 2026 года поделилась мнением о том, стоит ли Украине "взять на вооружение" инициативу из Сингапура. Там можно получать бонусы и деньги за чтение книг.

Дети сейчас много времени просто "сидят" в телефоне. Я бы ввела дни или часы, когда ученики должны были бы в разных уголках школы находиться без гаджетов, читать книги. Возможно, да. Во время войны это успокаивает,

– говорит учительница.

И добавила, что это успокаивает нервную систему. Это развивает нейронные связи, речь, критическое мышление и т. д.