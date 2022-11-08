Получат ли зарплату учителя с ВОТ: в Минобразования разъяснили

Из-за оккупации Россией части Украины многие учителя встали перед нелегким выбором. Одни не согласились на сотрудничество с оккупантами, другие же наоборот стали коллаборантами.

Так, в Минобразования обращаются учителя с оккупированных территорий. Они отмечают, что получают зарплату несвоевременно или не в полном объеме.

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Получат ли зарплату учителя с ВОТ

В МОН уточнили, что, согласно Бюджетному кодексу, учителя должны получать зарплату из местной казны. Поэтому за выплаты ответственны учредители школ.

Если зарплату задерживают или недоплачивают, учителям нужно обращаться к местным властям. В случае несогласия с решением – в департамент образования и науки ОВА.

Также согласно законодательству зарплату выплачивают на условиях трудового договора.

В МОН при этом уточнили, что работодатель не будет отвечать за несвоевременную выплату педагогам, если докажет, что это из-за боевых действий было невозможно. Однако выдать зарплату все-таки должен.

Кстати, на зарплату учителей из госбюджета выделят субвенцию. Ее местные бюджеты получают дважды в месяц (в первый рабочий день и 11 числа месяца).

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