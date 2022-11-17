В одном из городов Запорожской области оккупанты планируют уничтожить все украинские учебники

Оккупанты продолжают русификацию на захваченных территориях Украины. При этом уничтожают украинскую культуру и книги.

В Генштабе сообщили о еще одном шаге русификации от оккупантов. Так, им снова мешают украинские учебники.

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В Энергодаре оккупанты планируют уничтожить украинские учебники

В Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.

Также самопровозглашенные власти временно оккупированной территории Донецкой области присвоили так называемые "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.

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Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях

Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят их в Россию.

По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и до сих пор не вернули их.

Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, ученики приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.

Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.