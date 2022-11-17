В одном из городов Запорожской области оккупанты планируют уничтожить все украинские учебники
Источник:Генштаб
Оккупанты продолжают русификацию на захваченных территориях Украины. При этом уничтожают украинскую культуру и книги.
В Генштабе сообщили о еще одном шаге русификации от оккупантов. Так, им снова мешают украинские учебники.
Читайте Террор продолжается: сколько россияне убили детей и разрушили образовательных учреждений в Украине
В Энергодаре оккупанты планируют уничтожить украинские учебники
В Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.
Также самопровозглашенные власти временно оккупированной территории Донецкой области присвоили так называемые "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.
К теме Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты в Херсонской области: МОН определило их педагогическую судьбу
Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят их в Россию.
- По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и до сих пор не вернули их.
- Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, ученики приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
- Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
В оккупированном Крыму нет ни одной украиноязычной школы
- В ОП сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования.
- Россия продолжает цинично игнорировать решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.
- На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов.