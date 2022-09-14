Бросили своих: Украина накажет российских учителей, преподающих на оккупированных территориях

На деоккупированных территориях Украины продолжают ловить предателей и коллаборантов. Среди тех, кто активно сотрудничал с оккупантами, есть и учителя. Многие из тех, кто отравлял детские мозги, приехали из россии. Теперь наказания им не избежать.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что в эти дни в Харьковской области задержали учителей из россии. Они учили украинских детей по российской образовательной программе. Однако российские войска отступили и бросили их на произвол судьбы.

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Набивали мозги детям пропагандой

Верещук напомнила, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины находятся многие россияне, в том числе российские учителя. Они попали в Украину незаконно. Их предупреждали, что это преступление угрожает ответственность. Россиянам было безразлично.

Поэтому этих "педагогов", принимая во внимание войну, накажут за русификацию украинских детей. При этом, по словам вице-премьера, те российские учителя, которые еще преподают на оккупированных территориях, должны уехать из Украины немедленно. В противном случае ответственности им не избежать. На обмен этих "педагогов" не будут отдаваться, ведь они не военные.

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Оккупанты добивают украинское образование на ВТО

Советник главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что террор со стороны россиян в городе продолжается. оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. Россияне вывезли из школ остатки украинских учебников для переработки. Дети же учатся в полуразрушенных школах. При этом они были лишены возможности питаться в учебных заведениях. Будут выдавать разве что месячный паек ученикам-льготникам 5 – 11 классов и школьникам 1 – 4 классов.

На Харьковщине российские захватчики во время оккупации села Пришиб хотели заставить украинских учителей "прославлять россию". Наши педагоги не согласились.

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