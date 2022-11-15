Как возобновить обучение на деоккупированных территориях: советы МОН

Украинские военные продолжают героическую деоккупацию захваченных россиянами территорий нашего государства. На освободившихся землях понемногу восстанавливают полноценное обучение детей.

Минобразования подготовило пошаговую инструкцию по возобновлению обучения после освобождения временно оккупированных территорий. Они пригодятся руководителям на местах.

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Как возобновить обучение на деоккупированных территориях

Как восстановить и организовать безопасное обучение и кто за этот процесс должен отвечать, читайте ниже.

Что должны сделать местные власти для возобновления обучения:

определить первоочередные потребности для возобновления обучения и внедрения их в жизнь;

установить место нахождения учеников, учителей;

проанализировать контингент школьников;

создать безопасные условия обучения;

проверить, обеспечены ли ученики и учителя учебниками и т.п.;

организовывать обучение в соответствии с ситуацией безопасности.

Что должен делать руководитель органа управления образования:

изучить техническое состояние зданий учебных заведений;

осуществить учет школьников;

определить, какие учебные заведения нуждаются в ремонте и восстановлении;

обеспечить обустройство укрытий;

проверить наличие и необходимое количество учебников, компьютеров и автобусов;

проверить наличие учителей на деоккупированной территории.

обеспечить (при необходимости) льготный проезд учеников.

К обучению и его организации допускают только тех учителей, которые не изменили Украине, находясь в оккупации.

Что должен делать директор школы:

обеспечить работу образовательного учреждения;

организовать его финансово-хозяйственную деятельность;

обеспечить необходимое количество педагогов и работников;

утвердить режим работы учебного заведения и его образовательную программу;

создать в школе безопасную образовательную среду;

организовать питание и медицинское обеспечение учеников.

Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты