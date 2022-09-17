Укрытия украинских школ и вузов активно подключают к интернету: у скольких уже есть Wi-Fi

В Украине, принимая во внимание войну, продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. Также, чтобы облегчить учащимся и студентам обучение, укрытия подключают к интернету.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что Минцифры в новом учебном году реализует проект "Wi-Fi в укрытиях". Так, украинские школы и вузы уже подали 5 тысяч заявок на подключение интернета в укрытиях.

Читайте Всеукраинская школа онлайн добавит тысячу новых уроков: чем она так интересна и важна для учащихся

Сколько школ и вузов имеют интернет в укрытиях и как присоединиться к проекту

Федоров рассказал, что 2 тысячи учебных заведений уже подключили к интернету в укрытиях. Остальные получат оборудование вскоре. Так, в рамках проекта учебные заведения бесплатно получают роутеры и необходимую технику для скоростного интернета. Для того чтобы стать его участником, представителям школ и вузов нужно заполнить онлайн-форму. Владельцы телеком-бизнеса могут приобщиться по ссылке. Отследить заявки и подключение онлайн можно на дашборде.

Другие образовательные инициативы Минцифры для украинских школ

Минцифры также запустила пилотный проект "Обновленная информатика – IT-студии" в 50 украинских школах. Новый курс информатики призван научить детей базовым знаниям по программированию и помочь овладеть цифровыми навыками.

Важно Сколько украинских школ уже имеют укрытия и готовы принять учеников на офлайн-обучение

Всеукраинская школа онлайн добавит 1000 интересных уроков

На эту государственную цифровую платформу, предназначенную для дистанционного и смешанного обучения школьников 5 – 11 классов, будут добавлены 1000 новых уроков, тесты и материалы для самоподготовки. Этот контент появится во ВШО уже к концу года. Обновят программу 18 дисциплин для учащихся 5 – 11 классов. Это позволит украинским детям как на Родине, так и за границей непрерывно учиться онлайн. Так, на платформе к концу 2022 года будет уже 3500.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео