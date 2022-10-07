Цифра шокирует: сколько учебных заведений в Украине "денацифицировала" Россия

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине. Часто мишенью оккупантов становятся образовательные учреждения на территории нашего государства.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт рассказал, что Россия уничтожила в Украине уже почти три тысячи учебных заведений. Большинство из них – школы.

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Россия уничтожила почти 3 тысячи учебных заведений

Так, за время полномасштабной войны Россия повредила в Украине более 2,6 тысяч учебных заведений на территории нашего государства. Из них более 300 разрушены полностью. Половина всех уничтоженных учебных заведений российскими ракетами – это школы.

Однако, несмотря на войну, обучение продолжается, подчеркнул министр. Более 5 миллионов детей, по словам Шкарлета, учатся в школах и садиках. Продолжается обучение и в профтехах и вузах. Дети и студенты учатся очно, онлайн и по смешанной форме в зависимости от ситуации в регионе.

Важно Как украинским детям учиться, если они – за границей или их школа разрушена

Сколько средств нужно на восстановление

Ранее Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона заявил, что на восстановление уничтоженных Россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно – почти 3 миллиарда. В проекте Госбюджета на 2023 год уже предусмотрели средства на восстановление и обустройство укрытий в учебных заведениях Украины.

Также на восстановление школ в Украине выделит деньги и Евросоюз – 100 миллионов евро. За эти средства планируется отстроить более 70 образовательных учреждений.

Как идет обучение в Украине в условиях войны Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина отметила, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. В большинстве из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.

Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.

Больше дошкольников учится очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.