Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт рассказал, что Россия уничтожила в Украине уже почти три тысячи учебных заведений. Большинство из них – школы.

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Россия уничтожила почти 3 тысячи учебных заведений

Так, за время полномасштабной войны Россия повредила в Украине более 2,6 тысяч учебных заведений на территории нашего государства. Из них более 300 разрушены полностью. Половина всех уничтоженных учебных заведений российскими ракетами – это школы.

Однако, несмотря на войну, обучение продолжается, подчеркнул министр. Более 5 миллионов детей, по словам Шкарлета, учатся в школах и садиках. Продолжается обучение и в профтехах и вузах. Дети и студенты учатся очно, онлайн и по смешанной форме в зависимости от ситуации в регионе.

Важно Как украинским детям учиться, если они – за границей или их школа разрушена

Сколько средств нужно на восстановление

Ранее Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона заявил, что на восстановление уничтоженных Россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно – почти 3 миллиарда. В проекте Госбюджета на 2023 год уже предусмотрели средства на восстановление и обустройство укрытий в учебных заведениях Украины.

Также на восстановление школ в Украине выделит деньги и Евросоюз – 100 миллионов евро. За эти средства планируется отстроить более 70 образовательных учреждений.

Важно! В этом году в Украине из-за войны более 70 000 детей негде учиться, ведь их школы уничтожили российские бомбы.