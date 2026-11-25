Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина обязалась восстановить права венгерской общины Закарпатья в сфере образования. По его словам, стороны договорились ускорить выполнение договоренностей.

Это должно произойти примерно к июню 2027 года. Об этом Мадьяр заявил во время своего визита в Закарпатье 24 ноября, пишет "Европейская правда".

О чем договорились Украина и Венгрия?

Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам. Они касаются языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

В частности, речь идет об использовании национальных символов. Украина движется в сторону Евросоюза, а там совершенно нормально, что национальные меньшинства могут использовать на национальных праздниках свой флаг, могут общаться в больницах или домах престарелых на своем языке или же слушать на нем экскурсию,

– убежден он.

По его словам, наше государство, соответственно, обязалось ускорить процесс и внедрить эти права до конца июня 2027 года. В настоящее время "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины определяет срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.

Что предусматривает принятый закон об обучении на языках национальных меньшинств?