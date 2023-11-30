Каких специалистов не хватает в учебных заведениях Украины

30 ноября 2023, 20:59
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Источник:

Государственная служба качества образования Украины

В украинских учебных заведениях не хватает практических психологов. О кадровом дефиците говорится в результатах мониторинга Государственной службы качества образования.

Исследования по подготовке учебных заведений к 2023/24 учебному году провели в 82 общинах разных регионов нашего государства.

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В учебных заведениях не хватает психологов

Так, согласно результатам исследования, школы снабжены практическими психологами на 80%.

В садиках практические психологи есть только в 33% заведений. 5% из них работают по совместительству.

  • Меньше всего психологов в детских садиках, расположенных в сельской местности.

Хуже всего обеспечены практическими психологами учреждения внешкольного образования. У большинства из них даже не предусмотрели в штате такой должности. Об этом сообщили 74% опрошенных руководителей заведений внешкольного образования.

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Когда и насколько повысят зарплату педагогам

  • Недавно министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в 2024 году повысят зарплату педагогам.
  • Это произойдет в два этапа: I – на 10% с января; ІІ – на 12,6% с апреля.
  • Глава МОН также отметил, что в среднем учитель получает около 13 тысяч гривен.
  • В следующем же году эта цифра увеличится до 14 и 16 тысяч соответственно.
Автор: Марія Волошин