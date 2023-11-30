Каких специалистов не хватает в учебных заведениях Украины
В украинских учебных заведениях не хватает практических психологов. О кадровом дефиците говорится в результатах мониторинга Государственной службы качества образования.
Исследования по подготовке учебных заведений к 2023/24 учебному году провели в 82 общинах разных регионов нашего государства.
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В учебных заведениях не хватает психологов
Так, согласно результатам исследования, школы снабжены практическими психологами на 80%.
В садиках практические психологи есть только в 33% заведений. 5% из них работают по совместительству.
- Меньше всего психологов в детских садиках, расположенных в сельской местности.
Хуже всего обеспечены практическими психологами учреждения внешкольного образования. У большинства из них даже не предусмотрели в штате такой должности. Об этом сообщили 74% опрошенных руководителей заведений внешкольного образования.
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Когда и насколько повысят зарплату педагогам
- Недавно министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в 2024 году повысят зарплату педагогам.
- Это произойдет в два этапа: I – на 10% с января; ІІ – на 12,6% с апреля.
- Глава МОН также отметил, что в среднем учитель получает около 13 тысяч гривен.
- В следующем же году эта цифра увеличится до 14 и 16 тысяч соответственно.