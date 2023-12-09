Минобразования дебюрократизирует деятельность школ

Минобразования намерено начать работу по дебюрократизации деятельности школ. Изменения стартуют с 2024 года.

Для этого уже создали при министерстве соответствующую рабочую группу. Ее цель – разработать изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать дебюрократизации деятельности школ.

Смотрите также Кембриджская международная школа в Украине: здесь получают образование будущего

МОН дебюрократизирует деятельность школ

Предложения группы должны подать для проработки директората школьного образования МОН не позднее 1 февраля.

В состав группы включили специалистов МОН, руководителей нескольких украинских школ, экспертов государственных учреждений и общественных организаций.

В украинских школах будут усиливать безопасность

В школах Украины будут усиливать меры безопасности, анонсировал глава МВД Игорь Клименко.

В частности, в каждом учебном заведении будет находиться полицейский, отвечающий за безопасность.

Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек.

Также на входах в учебные заведения установят металлоискатели и арки.

Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.