Минобразования дебюрократизирует деятельность школ
9 декабря 2023, 13:11Читати новину українською
Источник:Osvita.ua
Минобразования намерено начать работу по дебюрократизации деятельности школ. Изменения стартуют с 2024 года.
Для этого уже создали при министерстве соответствующую рабочую группу. Ее цель – разработать изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать дебюрократизации деятельности школ.
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МОН дебюрократизирует деятельность школ
Предложения группы должны подать для проработки директората школьного образования МОН не позднее 1 февраля.
В состав группы включили специалистов МОН, руководителей нескольких украинских школ, экспертов государственных учреждений и общественных организаций.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
В украинских школах будут усиливать безопасность
- В школах Украины будут усиливать меры безопасности, анонсировал глава МВД Игорь Клименко.
- В частности, в каждом учебном заведении будет находиться полицейский, отвечающий за безопасность.
- Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек.
- Также на входах в учебные заведения установят металлоискатели и арки.
- Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.