Минобразования дебюрократизирует деятельность школ

9 декабря 2023, 13:11
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Источник:

Osvita.ua

Минобразования намерено начать работу по дебюрократизации деятельности школ. Изменения стартуют с 2024 года.

Для этого уже создали при министерстве соответствующую рабочую группу. Ее цель – разработать изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать дебюрократизации деятельности школ.

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МОН дебюрократизирует деятельность школ

Предложения группы должны подать для проработки директората школьного образования МОН не позднее 1 февраля.

В состав группы включили специалистов МОН, руководителей нескольких украинских школ, экспертов государственных учреждений и общественных организаций.

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В украинских школах будут усиливать безопасность

  • В школах Украины будут усиливать меры безопасности, анонсировал глава МВД Игорь Клименко.
  • В частности, в каждом учебном заведении будет находиться полицейский, отвечающий за безопасность.
  • Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек.
  • Также на входах в учебные заведения установят металлоискатели и арки.
  • Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.
Автор: Марія Волошин