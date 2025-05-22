Средства предусмотрели в рамках политики "Школа офлайн" на 2025 год, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Правительство выделило миллиарды на школьные автобусы и укрытия

Также Кабмин согласовал 272,5 миллиона гривен субвенций для 21 области, уточнил чиновник.

Глава правительства отметил, что в этом году вместе с общинами Кабмин планирует реализовать 185 проектов строительства укрытий в украинских школах.

Сегодня распределяем еще 272,5 миллиона гривен субвенции для бюджетов двадцати одной области и города Киева,

– уточнил Шмыгаль.

По его словам, правительство ожидает от регионов и общин эффективного использования этих средств.

Наша общая цель – защитить каждого ребенка, создать комфортную образовательную среду, дать детям пространство для получения знаний, социализации и развития,

– резюмировал премьер.

Напомним также, что в Украине продолжается строительство подземных школ, чтобы ученики могли учиться очно. В частности, в Запорожской области заработала уже седьмая такая школа под землей в регионе. В прошлом году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен. Также выделяют средства из местных бюджетов.