Кошти передбачили у межах політики "Школа офлайн" на 2025 рік, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує 24 Канал з посиланням на УНН.

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Уряд виділив мільярди на шкільні автобуси та укриття

Також Кабмін погодив 272,5 мільйона гривень субвенцій для 21 області, уточнив посадовець.

Глава уряду зазначив, що у цьому році разом із громадами Кабмін планує реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах.

Сьогодні розподіляємо ще 272,5 мільйона гривень субвенції для бюджетів двадцяти однієї області та міста Києва,

– уточнив Шмигаль.

За його словами, уряд очікує від регіонів та громад ефективного використання цих коштів.

Наша спільна мета – захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку,

– резюмував прем'єр.

Нагадаємо також, що в Україні триває будівництво підземних шкіл, аби учні могли навчатися очно. Зокрема, у Запорізькій області запрацювала вже сьома така школа під землею у регіоні. Торік на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень. Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.