Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, как сейчас проходят ее уроки. Также она раскрыла, как их изменила война.

Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

Как педагог проводит сейчас уроки

Педагог говорит: урок старается начинать с оценки эмоционального фона. Это можно делать по-разному. Во время очного обучения зайти в класс и попросить учеников показать свое самочувствие на пальцах от 1 до 10. А затем спросить, что нужно ребенку сейчас, чтобы почувствовать себя лучше.

Если они не выспались из-за тревог, то я понимаю, что сегодня им не до интеллектуальной нагрузки и грамматики – нужно что-то полегче, добавить какую-нибудь игру, чтобы они разгрузились,

– рассказала педагог.

Также она предлагает ученикам различные эмоции, такие как "я грустный, я веселый, мне хорошо, я не выспался, мне скучно". И отмечает, что дети не стесняются прямо говорить об этих эмоциях.

И это важно, потому что я понимаю: если дети не выспались, они не будут воспринимать материал. Поэтому требовать от них сейчас изучать предмет, не учитывая то, что они все находятся в стрессовом состоянии, – это некорректно,

– убеждена педагог.

Светлана Меркулова также рассказала, какую главную инвестицию должно сейчас сделать государство в украинского учителя.