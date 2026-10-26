Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

Как педагог проводит сейчас уроки

Педагог говорит: урок старается начинать с оценки эмоционального фона. Это можно делать по-разному. Во время очного обучения зайти в класс и попросить учеников показать свое самочувствие на пальцах от 1 до 10. А затем спросить, что нужно ребенку сейчас, чтобы почувствовать себя лучше.

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Если они не выспались из-за тревог, то я понимаю, что сегодня им не до интеллектуальной нагрузки и грамматики – нужно что-то полегче, добавить какую-нибудь игру, чтобы они разгрузились– рассказала педагог.

Также она предлагает ученикам различные эмоции, такие как "я грустный, я веселый, мне хорошо, я не выспался, мне скучно". И отмечает, что дети не стесняются прямо говорить об этих эмоциях.

И это важно, потому что я понимаю: если дети не выспались, они не будут воспринимать материал. Поэтому требовать от них сейчас изучать предмет, не учитывая то, что они все находятся в стрессовом состоянии, – это некорректно– убеждена педагог.

Светлана Меркулова также рассказала, какую главную инвестицию должно сейчас сделать государство в украинского учителя.