Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
Уроки під час війни / фото Марії Волошин, 24 Канал
Найкраща вчителька України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, який вигляд зараз мають її уроки. Також розсекретила, як їх змінила війна.
Як освітянка проводить зараз уроки
Освітянка каже: урок намагається починати з вимірювання емоційного фону. Це можна робити по-різному. Під час очного навчання зайти в клас і попросити учнів показати свій стан на пальцях від 1 до 10. А потім спитати, що потрібно дитині зараз для покращення стану.
Якщо не виспались через тривоги, то я розумію, що сьогодні їм не до інтелектуального навантаження та граматики – треба щось легше, додати якоїсь гри, щоб вони розвантажилися
Також вона пропонує учням різні емоції на зразок "я сумний, я веселий, мені добре, я невиспаний, мені нудно". І зазначає, що діти не соромляться прямо про ці емоції заявляти.
І це важливо, бо я розумію: якщо діти не виспалися, вони не сприйматимуть матеріал. Тому вимагати від них зараз вчити предмет, не враховуючи те, що вони всі перебувають у стресовому стані, – це некоректно
Світлана Меркулова також розповіла, яку головну інвестицію має зараз зробити держава в українського вчителя.
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