Как ребенку за границей учиться по двум программам и не переутомляться

Специалисты советуют родителям, чей ребенок учится за границей из-за войны, украинское образование получать экстернатом. Ведь школьник устанет "тянуть" две учебные программы уже через месяц. Экстернатная и семейная формы обучения позволяют заниматься в свободное время, в собственном темпе и, возможно, в выходные.

Если ребенок находится за границей, он должен посещать местную школу. Однако родители могут через социальные службы получить разрешение на обучение своего школьника только в украинской системе образования. Приемлемым вариантом может стать де-факто посещение местной школы, где учащийся не будет учиться, а дистанционно будет заниматься в украинском учебном заведении. Также можно поступить в Международную украинскую школу.

Субботние занятия

Если местная школа остается обязательной и есть возможность посещать субботнюю или воскресную украинскую школу, этого вполне достаточно. Важно сохранить языковые навыки, память об истории предков, традициях.

Украинский день

Если ребенок ходит в школу выходного дня, выделите ему день, когда он будет учиться полностью по украинской программе. Например, пусть в субботу дома звучит только родной язык.

Не допускайте беспомощности

Если ребенок не понимает язык страны, в которой находится, обучение в местной школе не придаст ему знаний. Поэтому вы должны помочь ей. Спросите педагога, какие темы учат дети в классе. Затем предложите сыну или дочери конкретные задачи для выполнения. Также можно каждый день знакомиться с одним из одноклассников, что-то расспрашивать о нем.

Будьте проактивны

Не бойтесь что-либо предлагать учителям за границей. Если педагоги не знают, как работать с ребенком из Украины, сами принесите печать украинских учебников, наглядные материалы, ссылки на видеоуроки.

Делайте домашние задания параллельно

По определенным предметам учителя могут разрешить выполнять задания по аналогичной теме на украинском языке. Обычно темы в местной школе за границей из-за разницы возраста учащихся дублируют уже проходившие в предыдущем году в украинских школах. Но сначала ребенку лучше снова выполнить задание на украинском или сравнить аналогичные задачи на украинском и местном языке. Это дает чувство уверенности. Поэтому следует готовиться параллельно. Сначала учить предмет на украинском и иностранном и аналогом-повторением на украинском. Так ребенок будет экономить силы и не будет терять внимание.

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Попросите видео

Во многих иностранных школах продолжается видеозапись занятий или учитель может разрешить его делать. Просматривайте дома непонятные для украинского ребенка лекции педагога, старайтесь перевести их.

Переводчик вместо репетитора

Часто родители нанимают своим детям репетиторов, чтобы помочь в обучении. Однако это приводит только к перегрузке школьника. Лучше уж потратить деньги на украиноязычного помощника ребенка, который сможет посещать уроки.

Дайте ребенку поспать

Ребенку нужны здоровый сон и прогулки на открытом воздухе. Не заставляйте ее учиться в то время, когда ей уже нужно отдыхать. При этом не забывайте расставлять приоритеты.

Согласие с одноклассниками

Дети могут найти общий язык, даже если говорят на разных языках. Поощряйте общение с одноклассниками. Дайте время поиграть вместе, приглашайте в гости. Сверстники, даже делая домашние задания, могут объяснить что-то "на пальцах".

Не будьте "идеальными родителями"

Не следует считать, что ребенок за границей должен все успевать в учебе. Вместо раздражаться лучше поддержите своего школьника. Напоминайте ребенку, что он у вас самый лучший.