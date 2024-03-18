Почему дети в Нидерландах – одни из самых счастливых в мире: секреты родителей
Источник:CNBC
Дети в Нидерландах – одни из самых счастливых в мире, свидетельствуют результаты исследования. Родители имеют высокие амбиции по воспитанию и воспринимают счастье как способ достижения успеха, путь к самосознанию, внутренней мотивации и тому подобное.
Об этом рассказала писательница Рина Мэй Акоста. Она также озвучила 6 секретов, которых придерживаются нидерландские родители для воспитания самых счастливых детей в мире.
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Как родители в Нидерландах воспитывают своих детей счастливыми
Писательница рассказала: нидерландские дети, как и их родители, много спят. Это позволяет жителям этой страны быть довольно спокойными. Родители считают, что залог отдыха взрослых – в хорошем отдыхе малышей.
Также дети проводят много времени с обоими родителями. А самая короткая рабочая неделя в мире в Нидерландах этому способствует, ведь родители ходят на работу только 4 дня в неделю.
Образование в стране
Образование в Нидерландах рассматривают как путь к благосостоянию и личному развитию ребенка. В стране есть два вида квалификаций высшего образования:
- научно ориентированные степени в университетах;
- профессионально ориентированные в колледжах.
Детям не нужны какие-то конкретные оценки, чтобы поступить на большинство программ. Им необходимо лишь сдать экзамены для окончания средней школы.
Родители также поощряют детей выражать собственные мысли. Воспитание в Нидерландах основано на переговорах. Родители при этом объясняют детям правила, которых надо придерживаться.
Традиции в стране
В этой стране нередко дети получают на завтрак шоколадные хлопья. Этот ритуал имеет символическое значение, ведь за столом обязательно собирается вся семья. Здесь с уважением относятся к традиции. Это влияет на успеваемость в школе, уменьшает проблемы с поведением, укрепляет семейные связи и способствует развитию здоровой личности.
Также родители прививают детям привычку ездить на велосипеде. Это опыт формирования характера. Они должны выполнять этот своеобразный ритуал в любую погоду, поскольку это учит их мужеству.
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