Как учатся украинские школьники за границей и засчитают ли им оценки в Украине
Многие украинские дети из-за войны выехали за границу. Там они отправились в местные школы.
Такое обучение оказывает двойную нагрузку на ребенка. Ведь днем школьник получает образование в местной школе очно, а вечером учится онлайн в украинском учебном заведении.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.
Зачтут ли в Украине оценки по европейским школам
У МУШ, по словам Витренко, учится более 10 тысяч школьников из Украины. В этой школе дети имеют возможность "не терять связь с Родиной". В частности, изучают украинский язык и литературу и историю Украины. Именно эти предметы, которых нет в европейских школах, нужно составить для получения украинских документов об образовании.
А вот оценки по другим предметам, в частности, точным и естественным наукам, зачтут из европейских школ.
"Повторные" курсы, уточнил чиновник, не предусмотрели. Если ребенок вернется в Украину и пойдет в украинскую школу с нового учебного года, его отнесут в соответствующий класс.
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С какими проблемами сталкиваются украинские школьники
В Офисе образовательного омбудсмена Украины сообщили, что почти 70% родителей выделили такие серьезные проблемы своих детей в иностранных школах:
- языковой барьер;
- русский язык;
- буллинг.