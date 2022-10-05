Родной язык и образование: Зеленская показала, как функционирует украинская школа в Варшаве

Многие украинские дети, выехавшие за границу из-за войны, сейчас учатся в местных школах. Для школьников-беженцев из нашего государства в иностранных странах открывают двери и украинские учебные заведения.

Одно из таких учебных заведений для украинцев за рубежом показала первая леди Украины Елена Зеленская. В этой школе учится тысяча украинских детей.

Важно Сколько украинских детей пошли учиться в школы Польши, Чехии и Германии, Франции

Школа "Материнка" имени Дмитрия Павлычко в Польше

Так, в Варшаве функционирует украинская школа "Материнка" имени Дмитрия Павлычко. Ее создали еще в 2017 году благодаря Фонду "Украинский образовательный центр". Сначала детей в варшавской школе учили и по украинской, и по авторским программам. А два года спустя школа полностью перешла на программу МОН Украины. Теперь ученики могут получать документы об украинском образовании.



Дети с Еленой Зеленской в школе "Материнка" в Варшаве / фото первой леди Украины

В феврале 2022 года педагогический коллектив этой школы в Варшаве пополнили более 60 учителей из Украины. Также взяли на учебу и детей-беженцев.

У Дмитрия Павлычко, в честь которого названа школа, есть стихотворение, которое заканчивается строками: "Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти!" Очень хочу, чтобы наши дети вернулись домой, где их ждали бы родные школы – такие же безопасные,

– подчеркнула Елена Зеленская.

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Как учатся украинские дети за границей