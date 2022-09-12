Зеленская назвала предметы, которые должны и дальше учить украинские школьники за границей

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). По ее словам, дети, выехавшие за границу после 24 февраля, должны и дальше изучать украинский язык, украинскую литературу и историю Украины.

Важно Сколько школ в Украине работают очно и какое количество учащихся учится из-за границы

Большинство украинских школьников, которые находятся за границей, учится офлайн в местных школах, и онлайн в украинских учебных заведениях. Для изучения родного языка, литературы и истории детям нужно обеспечить соответствующие условия, убеждена Зеленская.

Также после 24 февраля в иностранные вузы поступило и много абитуриентов из Украины. По словам супруги главы нашего государства, их нужно вернуть на Родину. Она убеждена, что этому будет способствовать привлечение грантов для студентов и обновление общежитий. Однако для реализации задуманного требуется помощь других стран.

Читайте Сколько выпускников украинских школ станут студентами в 2022 году

Какое количество учащихся учится из-за границы

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, в настоящее время за границей находится около 490 тысяч украинских школьников. В марте это количество составляло 670 тысяч человек.

Как будут учиться дети в Украине – объяснение образовательного омбудсмена Сергея Горбачева: смотрите видео