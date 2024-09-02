Уже есть 100 тысяч пользователей: Первые 40 школ присоединились к "Мрии", –Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что первые 40 школ в Украине присоединились к приложению "Мрия". В общем уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях Украины.

По словам украинского лидера, "Мрия" направлена на то, чтобы родители и дети лучше находили общий язык. Приложение поможет планировать обучение детей и их свободное время.

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Украинские школы могут присоединиться к "Мрии"

С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к "Мрии". Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины. Я благодарен всем в команде нашего государства, кто работал ради "Мечты",

– рассказал Зеленский.

Президент объяснил, что "Мечта" поможет организовать учебный процесс и свободное время для школьников.

Также приложение должно упростить деятельность преподавателей, а именно управление журналами и проверку домашних заданий.

Интересно. Для детей в Мрии будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мрия ID, план дня и чаты.

"С "Мрией" школьники будут учиться по современным подходам и развиваться по собственной образовательной траектории. Родители поймут, что их детям удается лучше, а где нужна поддержка. Учителя же смогут уделять больше внимания развитию детей и профессиональной самореализации, а не бумажной бюрократии", – также отметили в Минцифры.