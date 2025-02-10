МОН согласовало технологию преодоления образовательных разрывов среди детей прифронтовых регионов

Тысячи украинских учеников младших классов получили шанс догнать школьную программу и улучшить эмоциональное состояние. Это возможно благодаря реализации проекта "Цифровые инструменты для преодоления отставания в обучении, социально-эмоционального развития и оценки состояния психического здоровья для наиболее уязвимых детей".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что предусматривает проект, читайте дальше.

Смотрите также Ученики за рубежом не хотят выбирать обучение по украиноведческому компоненту

Как будут преодолевать образовательные разрывы среди детей прифронтовых регионов

Так, в рамках проекта реализовали следующие цели:

35 000 учеников младших классов из прифронтовых регионов Украины получили доступ к инновационной технологии, которая помогает преодолевать образовательные разрывы и поддерживать эмоциональное благополучие.

11 000 учителей и психологов из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей прошли специальное обучение.

900 компьютеров закупили и передали в прифронтовые сельские школы, что позволило создать 100 мобильных классов, оборудованных зарядными станциями и инклюзивными наборами для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Одним из ключевых достижений проекта стало внедрение цифрового скрининга эмоционального благополучия учеников 1 – 4 классов в шести прифронтовых регионах. После анализа результатов МОН утвердило эту технологию для дальнейшего использования в образовательном процессе.

Цифровой скрининг эмоционального состояния стал важным инструментом диагностики, что позволяет выявлять комплекс симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у детей. В цифровой учебник eKidz.eu, который используется для преодоления образовательных потерь, интегрирован специальный опросник. Он помогает оценивать базовые показатели эмоционального благополучия учащихся и применять эффективные психологические методики поддержки.

Также учебник eKidz.eu содержит инструменты искусственного интеллекта, которые помогают оптимизировать работу учителей и сократить время на проверку заданий. Учебная книга, которую МОН одобрило к использованию еще в 2022 году, входит в перечень 20 эффективных учебных инструментов по оценке UNICEF.

Современные технологии в сочетании с психосоциальной поддержкой могут стать мощным драйвером развития украинского образования. Масштабирование таких проектов на национальном уровне позволит обеспечить равные возможности для каждого ребенка,

– отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Как отмечает доктор психологических наук, эксперт проекта Ирина Мартыненко, исследование, проведенное на базе учебника eKidz.eu, подтвердило значительный разрыв в уровне знаний между учениками городских и сельских школ. Наибольший прогресс наблюдался в темпе чтения, уровне читательского интереса, мотивации и общей активности учащихся.