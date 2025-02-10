Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Що передбачає проєкт, читайте далі.

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Як долатимуть освітні розриви серед дітей прифронтових регіонів

Так, у межах проєкту реалізували такі цілі:

35 000 учнів молодших класів із прифронтових регіонів України отримали доступ до інноваційної технології, що допомагає долати освітні розриви та підтримувати емоційний добробут.

11 000 вчителів і психологів із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей пройшли спеціальне навчання.

900 комп'ютерів закупили та передали у прифронтові сільські школи, що дало змогу створити 100 мобільних класів, обладнаних зарядними станціями та інклюзивними наборами для учнів з особливими освітніми потребами.

Одним із ключових досягнень проєкту стало впровадження цифрового скринінгу емоційного добробуту учнів 1 – 4 класів у шести прифронтових регіонах. Після аналізу результатів МОН затвердило цю технологію для подальшого використання в освітньому процесі.

Цифровий скринінг емоційного стану став важливим інструментом діагностики, що дає змогу виявляти комплекс симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у дітей. У цифровий підручник eKidz.eu, який використовується для подолання освітніх втрат, інтегровано спеціальний опитувальник. Він допомагає оцінювати базові показники емоційного добробуту учнів і застосовувати ефективні психологічні методики підтримки.

Також підручник eKidz.eu містить інструменти штучного інтелекту, які допомагають оптимізувати роботу вчителів та скоротити час на перевірку завдань. Навчальна книга, яку МОН схвалило до використання ще 2022 року, входить до переліку 20 ефективних навчальних інструментів за оцінюванням UNICEF.

Сучасні технології в поєднанні з психосоціальною підтримкою можуть стати потужним драйвером розвитку української освіти. Масштабування таких проєктів на національному рівні дозволить забезпечити рівні можливості для кожної дитини,

– наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як зазначає докторка психологічних наук, експертка проєкту Ірина Мартиненко, дослідження, проведене на базі підручника eKidz.eu, підтвердило значний розрив у рівні знань між учнями міських і сільських шкіл. Найбільший прогрес спостерігався у темпі читання, рівні читацького інтересу, мотивації та загальній активності учнів.