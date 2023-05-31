Министр образования и науки Оксен Лисовой провел совещание с народными депутатами. Среди прочего, речь шла о предоставлении квартир для внутренне перемещенных лиц.

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Некоторые общежития вузов отдадут внутренне перемещенным лицам

На совещании говорилось, что не все общежития вузов используются на полную мощность, так что целесообразнее было бы отдать их под другие нужды. К примеру, для проживания внутренне перемещенных лиц.

Оксен Лисовой и депутаты обсудили возможные сценарии передачи общежитий под эти нужды. Они согласились, что сначала МОН должен провести анализ недвижимого имущества, принадлежащего учреждениям высшего образования. Речь идет об общежитиях, учебных корпусах и других объектах.

Когда такой анализ будет проведен, на базе отчета будет создан список объектов недвижимости, которые можно отдать в пользование внутренне перемещенным лицам. Провести такое исследование в МОН пообещали в ближайшее время, чтобы все имущество использовалось максимально эффективно.