Міністр освіти та науки Оксен Лісовий провів нараду з народними депутатами. Серед іншого, мова йшла про надання помешкання для внутрішньо переміщених осіб.

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Деякі гуртожитки вишів віддадуть внутрішньо переміщеним особам

На нараді йшлося про те, що не всі гуртожитки вишів використовуються на повну потужність, тож було б доцільніше віддати їх під інші потреби. Наприклад, для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Оксен Лісовий та депутати обговорили можливі сценарії передачі гуртожитків під ці потреби. Вони погодилися, що спочатку МОН повинне провести аналіз нерухомого майна, яке належить закладам вищої освіти. Йдеться про гуртожитки, навчальні корпуси тощо.

Коли такий аналіз буде проведено, на базі звіту буде створено перелік об'єктів нерухомості, які можна віддати у користування внутрішньо переміщеним особам. Провести таке дослідження у МОН пообіцяли найближчим часом, аби все майно використовувалося максимально ефективно.