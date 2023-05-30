Раніше Бабак анонсував, що готовий на такий крок. Він, як і очільник МОН Оксен Лісовий, вважає, що очищення системи треба починати з себе.

Важливо Міністр освіти Лісовий відмовився від наукового ступеня і анонсував новий закон

Бабак також відмовився від наукового ступеня

Бабак заявив, що формалізовані наукові ступені часто є "необхідним аксесуаром". Натомість науковця визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом.

Десь місяць тому я віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. І так, декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами. Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням,

– зізнався очільник профільного комітету Ради.

За його словами, формування нової культури в суспільстві варто починати з відмови від старої. Це стосується і питань академічної доброчесності.

Наступний крок – закон "Про академічну доброчесність", який зараз на стадії обговорення і доопрацювання,

– анонсував Бабак.

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