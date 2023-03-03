Никогда не поздно учиться: 5 причин начать изучать что-то новое прямо сейчас

Менять работу или овладевать чем-нибудь новым всегда страшно, а особенно во время войны, когда неизвестно, что будет дальше. Однако эксперты убеждены, что кризис – это время для развития. Поэтому ниже перечислены несколько причин, чему следует начать учить что-то новое прямо сейчас.

Никогда не поздно учиться чему-нибудь новому, даже если с нуля. Кроме того, невозможно развиваться профессионально без обретения новых навыков в других отраслях.

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Почему учиться во время войны – хорошая идея

Учеба помогает преодолевать стресс, восстанавливать работоспособность и конкурентоспособность.

Позволяет овладеть критически важными навыками (например, оказывать первую медицинскую помощь), благодаря которым можно справляться самому себе, а также помогать другим.

Повышает интеллектуальный потенциал обучающегося человека, а значит – и страны в целом.

Помогает оставаться востребованным профессионалом, ведь мир не стоит на месте, хотя "в Украине время вроде бы остановилось".

Имеет конкретный результат – курс или программа обучения ограничены во времени, имеют конечную точку и результат, который важно видеть.

Помогает держать в тонусе когнитивную функцию мозга и косвенно развивать навык критического мышления.

5 причин для того, чтобы начать изучать что-то уже сейчас

Это помогает стать лучшим в своей области

Лауреатами Нобелевской премии чаще становятся ученые, выступавшие актерами, танцорами или исполнителями в другом жанре. Ведь новые занятия позволяют им снова мыслить без предубеждений, а это, в свою очередь, стимулирует их выйти за рамки. А еще они могут повеселиться.

И чем больше у нас желание быть начинающими в чем-то, тем лучше. Некоторые эксперты полагают, что человеку нужно научиться учиться, научиться отучиваться и научиться переучиваться.

Следовательно, обучение нового может помочь повысить уровень компетентности в определенной области, что может привести к более высокооплачиваемым работам и более успешной карьере.

Вы "прокачиваете" собственный мозг

Ученые уже неоднократно доказывали, что усвоение чего-то нового и сложного идет на пользу нашему мозгу. А овладение несколькими навыками одновременно может усилить этот эффект и принести еще больше пользы. Обучение нового позволяет развивать навыки и способности, которые могут быть полезны для личной и профессиональной жизни.



Обучение поможет вам стать лучше / Фото Unsplash

Эксперты уверены, что обучение нового может стимулировать мозг и помочь избежать потери когнитивных функций, таких как память, внимание и решение.

Кроме того, это не ограничивается самим навыком. Например, дети, посещавшие уроки плавания, лучше выполняют и другие тесты на физическую подготовку, чем дети, не учившиеся плавать.

Это дает новые знакомства и продлевает жизнь

В своем стремлении научиться новому вы почти всегда знакомитесь с новыми людьми, причем с кем-то из них вы можете стать хорошими друзьями, ведь растете вместе и не боитесь показаться друг другу глупыми.

В психологии это называется "открытость опыта", и это оказывает непосредственное влияние на продолжительность нашей жизни. По теории психологов, она требует от нас когнитивной и поведенческой гибкости, помогающей противостоять многим вызовам старшего возраста. Кроме того, обучение нового может быть интересным и приятным опытом, который поможет обогатить жизнь.

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Вы "заряжаетесь" для работы

Выгореть можно даже от любимой работы. Ведь иногда, увлекшись рабочими делами, можно заметить усталость. Здесь поможет «подзарядка» – в нашем случае хобби или новое обучение.

Несколько новых хобби сделают вашу жизнь более наполненной, а свободное время — более осознанной и содержательной. К тому же новые виды деятельности усиливают интерес к жизни и гарантируют "блеск в глазах", когда открываете для себя что-то интересное.

Это расширяет ваш горизонт знаний

Пониматься и интересоваться многими темами важно не только для личностного развития, но и для профессионального тоже. Учеба помогает приобрести новые знания, а это расширяет понимание того, что окружает нас.

Кроме того, овладение новыми навыками может помочь расширить горизонты в определенных отраслях, чтобы выполнять новые задачи и проекты. А еще обучение чему-то новому помогает повысить самооценку, основанную на достижениях.