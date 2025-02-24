В части вузов Украины больше не будут готовить юристов
Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о высшем юридическом (юридическом) образовании и первичном доступе к юридической профессии. Она предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, военных заведениях высшего образования.
Следующий этап – разработка и регистрация законопроекта на основании этой Концепции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
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В каких учебных заведениях не будут готовить юристов
Над концепцией работала рабочая группа, образована на базе комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и по вопросам образования.
Так, предлагают запретить подготовку юристов в учреждениях высшего образования МВД, СБУ, других ведомственных, военных учреждениях высшего образования, а также де-факто ликвидировать заочную форму юридического образования и тому подобное.
А количество юридических школ в Украине, по мнению авторов Концепции, является необоснованно большим, и их надо сократить.
Как указывают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности "Право" учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения даст возможность сократить расходы средств из государственного бюджета и сделает сложнее отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских. Поэтому, вероятно, с дипломом заведения МВД лицо просто не сможет потом стать, к примеру, адвокатом.
Подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности "Правоохранительная деятельность" обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа,
– считают члены рабочей группы.
Итак, авторы реформы предлагают установить, что:
- получение высшего юридического (юридического) образования происходит исключительно по юридической специальности, что соответствует специальности 0421 Law Международной стандартной классификации образования ISCED-F 2013;
- подготовку юристов не могут осуществлять высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения или высшие военные учебные заведения;
- степень магистра по юридической специальности приобретается на основе полного общего среднего образования;
- подготовка соискателей образования по юридической специальности в системе профессионального предвысшего образования и по уровням младшего бакалавра и бакалавра не осуществляется;
- организация обучения соискателей высшего образования по заочной форме получения образования по юридической специальности реорганизуется на подготовку по смешанной форме обучения (очной и дистанционной), что предусматривает проведение учебных занятий и практической подготовки в объеме не менее половины от общего объема учебных занятий и практической подготовки для очной формы получения высшего образования в соответствии с образовательной программой;
- получение высшего юридического (юридического) образования осуществляется в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, которые принадлежат к сфере управления МОН или в учреждениях высшего образования частной формы собственности;
- усиление влияния Единого государственного квалификационного экзамена по результатам получения высшего образования степени магистра по юридической специальности на результаты внешнего оценивания качества образовательных программ по праву;
- введение тестирования общих учебных компетентностей с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания при поступлении для получения степени магистра по юридической специальности как альтернативы внешнего независимого оценивания по математике;
- создание благоприятных условий для привлечения к преподаванию преподавателей из иностранных юридических школ и тому подобное.